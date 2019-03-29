Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Çekmeköy'de halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

“Çekmeköy’ünü hatırlıyorum, hizmet götürülmüyordu”

Burası tertemiz havasıyla, ormanlarıyla, bahçeleriyle tabiat harikası bir yer. Bundan 25 yıl öncesinin Çekmeköy’ünü hatırlıyorum, hizmet götürülmüyordu. CHP denilince akla çöp, çukur, çamur, yolsuzluk, yokluk, yasaklar geliyor. Böyle bir CHP varken 1994’te bu kardeşinizi Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız.

“Ümraniye’deki çöp deposunun patladığını hatırlayın”

Şu anda 5 milyon 300 bin haneye doğalgaz veriyoruz. Bu hava kirliliğini kaldırdık, artık İstanbul’da temiz hava var. Ümraniye’deki çöp deposunun patladığını hatırlayın, belediye başkanı CHP’liydi, 39 vatandaşımız rahmetli oldu. CHP, HDP maalesef bunlarla hareket eden İP ve SP var. 4’lü mekanizmaya Pazar günü hesap soruyor muyuz?

“El ele vereceğiz Çekmeköy’ü daha ileri taşıyacağız”

Çekmeköy artık bırakın yolu otobanı, metroya sahip, kim yaptı? Çekmeköy bugün modern hastanesi olan bir ilçemiz. Çekmeköy’ün hikayesi aslında Türkiye’nin hikayesidir. Sancaktepe’ye şehir hastanesi yapıyoruz. Yatak sayısı 3 bin 600, Anadolu Yakasına hitap edecek. El ele vereceğiz Çekmeköy’ü daha ileri taşıyacağız.

“Onlar belediyeyi nasıl yönetecek onu düşünsün”

Büyümek önemlidir ama asıl önemlisi nasıl büyüdüğünüzdür. CHP ekonomiyi konuşuyor, belediyeler kalkıp da ekonomiyi mi düzeltecek? Onlar belediyeyi nasıl yönetecek onu düşünsün. Birçoğu maaş ödeyemiyor.

Vatandaşımı aldatmaya kalkıyorlar. Bundan sonra rapor yayınlayacaklarmış Akılları şimdi yerine geldi. Bunun bedelini ödeyecekler. Öyle bir oy patlaması yapalım ki inşallah bu CHP'ye bir Osmanlı tokadını sandıkta atalım.

“Ülkemizin geleceğini ipotek altına alma gayreti içindeler”

Bize nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz. Onların doları varsa bizim de Allah’ımız var. Bir tane çıkmış, beyni sulanmış. Pazar günü için ne diyor? 'İntikam günüdür' diyor. Ya beyni sulanmış ya, akıl git gel yapıyor. Neyin intikamını alıyorsun? Bu yapılan yatırımların mı intikamını alacaksın? Bizimle hizmette yarışamadılar, ülkemizin geleceğini ipotek altına alma gayreti içindeler. Yapamayacaksınız. Hey George, size daha çok hesap soracağız, çok. Türkiye'yi bu yollarla terbiye edemeyeceksiniz. Bunun bedelini de ağır ödeyeceksiniz

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