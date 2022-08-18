Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere saat 09.15'te Ukrayna'ya gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Üçlü görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için liderler diplomasisini sürdürüyor. Erdoğan, mevkidaşı Zelenskiy ve BM Genel sekreteri Guterres ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Guterres İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de Guterres'in Ukrayna ziyaretinin ayrıntılarını açıkladı, Guterrres'in Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv kentine gideceğini söyledi.

Antonio Guterres'in Lviv'de Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçlü bir görüşme yapacağını belirten Dujarric, Genel Sekreter'in 19 Ağustos'ta Odessa kentine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna ziyaretinin ardından 20 Ağustos Cumartesi günü Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini söyledi.