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Gündem
TRT Haber 29.06.2025 12:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesi, iş birliğinin daha üst düzeye çıkartılması ve kalıcı bir kurumsal çerçeve kazandırılması için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Berdimuhammedov’un doğum gününü de tebrik etti.

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İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan
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