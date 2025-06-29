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TRT Haber 29.06.2025 10:49

Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 17 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, orman yangınlarıyla ilgili devam eden adli soruşturmalar kapsamında 17 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 17 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son iki günde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Tunç şunları aktardı:

"Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil Vatan’ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."

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