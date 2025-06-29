Altun: Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunya eyaletinde düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından saldırıyı kınayan Altun şunları aktardı:

"Pakistan’ın Hayber Pahtunya eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Pakistan’ın yanında olacak, kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."