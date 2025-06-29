Hafif Sağanak Yağışlı 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.06.2025 09:43

Altun: Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunya eyaletinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Altun: Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunya eyaletinde düzenlenen terör saldırısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından saldırıyı kınayan Altun şunları aktardı:

"Pakistan’ın Hayber Pahtunya eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Pakistan’ın yanında olacak, kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

ETİKETLER
Pakistan Fahrettin Altun Afganistan
Sıradaki Haber
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:50
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 17 şüpheli gözaltında
10:34
Türkiye ile Suriye arasında aktarmasız nakliye başlıyor
10:21
Bakan Yumaklı: Çıkan orman yangınlarının sorumlularıyla ilgili çok titiz çalışma yapılıyor
10:26
Sivas'ta keneden can kaybı 10'a yükseldi
10:28
Ankara'da orman yangınlarına karşı önlemler artırıldı
09:20
Fahiş fiyat artışı yapan 289 firmaya 114,7 milyon lira ceza
Akçakoca'da gün batımı
Akçakoca'da gün batımı
FOTO FOKUS
Aniden yola fırlayan çocuk ile onu kurtarmaya çalışan annesine araba çarptı
Aniden yola fırlayan çocuk ile onu kurtarmaya çalışan annesine araba çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ