Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 17:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredow'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredow'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yarım saat sürdü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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