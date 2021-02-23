Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlıktaki makamında heyetle görüşen Erbaş, Kasım 2020'de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanlığı görevine seçilen Fetahu'yu tebrik etti.

Kuzey Makedonya ile kuvvetli bağların bulunduğunu belirten Erbaş, İslam Birliği Başkanlığı arasındaki dostane ilişki ve işbirliği çerçevesinde bugüne kadar birçok hizmet ve proje gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fetahu da Erbaş'a misafirperverliği için teşekkür ederek, kendilerini Türkiye'nin kardeşi olarak gördüklerini ve Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını örnek aldıklarını aktardı.

