Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı ile görüştü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Hafız Şakir Efendi Fetahu ile bir araya geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlıktaki makamında heyetle görüşen Erbaş, Kasım 2020'de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği Başkanlığı görevine seçilen Fetahu'yu tebrik etti.
Kuzey Makedonya ile kuvvetli bağların bulunduğunu belirten Erbaş, İslam Birliği Başkanlığı arasındaki dostane ilişki ve işbirliği çerçevesinde bugüne kadar birçok hizmet ve proje gerçekleştirildiğini kaydetti.
Fetahu da Erbaş'a misafirperverliği için teşekkür ederek, kendilerini Türkiye'nin kardeşi olarak gördüklerini ve Diyanet İşleri Başkanlığının çalışmalarını örnek aldıklarını aktardı.
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı
Son Haberler
- 16:25
- 16:27
- 16:01
- 16:03
- 15:52
Sıradaki Haber
Bakan Akar: Kurallar çerçevesinde gerekli karşılık verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz