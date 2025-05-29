Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sporun çeşitli branşlarında farklı bir seviyeye taşıdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 senede Türkiye'yi sporun çeşitli branşlarında çok farklı seviyelere taşıdıklarını, spor kulüplerinin tamamını eşit şekilde bağırlarına bastıklarını, spora siyaset karıştırma hamlelerine de müsaade etmediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ettiği Galatasaray futbol takımının yönetici, teknik heyeti ve futbolcularına hitap etti.

Galatasaray'ın yönetici ve sporcularını selamlayan Erdoğan, "Üst üste üçüncü kez Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyerek şampiyon olan, böylece 25 şampiyonlukla 5'inci yıldızı armasına takma hakkı kazanan, lig şampiyonluğuyla birlikte 2025 Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek çifte kupa şampiyonu olan ekibimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sezon boyunca oynadığı tüm maçlarda Galatasaray'a destek olan, kulübünün başarısı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan taraftarları da kutlayarak, Süper Lig başta olmak üzere liglerin tamamında centilmence mücadele edip Türk milletine 9 ay süresince futbol resitali yaşatan tüm takımları tebrik etti.

Bir üst lige yükselen futbol kulüplerini de tebrik eden Erdoğan, bu takımlara gelecek sezon için üstün başarı diledi.

''Bu başarı, sporda da istikrarın ehemmiyetini göstermiştir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın ligdeki müstesna başarıyla adını tarihe yazdırdığını ifade ederek, "Büyük oranda aynı yönetim ve aynı teknik heyetle gelen bu başarı, her alanda olduğu gibi sporda da istikrarın ehemmiyetini göstermiştir. Galatasaray'ın başarı silsilesini önümüzdeki sezon Avrupa'da da taçlandırmasını canıgönülden temenni ediyorum. Doğrudan katılacağınız Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray camiası olarak göğsümüzü kabartacağınıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'ın, tarihinde kazandığı kupalar kadar, sahip olduğu spor kültürüyle, pek çok branşta yetiştirdiği örnek sporcularıyla ve ülkenin imajına sunduğu katkılarla temayüz eden güzide bir kulüp olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu özellikleriyle Galatasaray, hükümet olarak son 23 yılda spor alanında ortaya koyduğumuz vizyon ve hedeflere önemli katkılar sağlamıştır. Gerçekten de son 23 senede Türkiye'yi sporun çeşitli branşlarında el birliği içerisinde çok farklı bir seviyeye taşıdık. Altyapı, stadyum, spor tesisleri, destekler noktasında kulüplerimizin daima yanında olduk. Kimseyi ayırmadık, kimseyi dışlamadık, dışarıda bırakmadık. Spor kulüplerimizin tamamını eşit bir şekilde bağrımıza bastık. Her kulübümüzün meseleleriyle yakından ilgilendik. Spora siyaset karıştırma hamlelerine de müsaade etmedik. 23 yılda elbette çok ciddi mesafe aldık ama hedeflerimizi tam manasıyla henüz yakalamış değiliz. Daha gidecek çok yolumuz var. İnşallah birlikte uyum içinde çalışarak arzu ettiğimiz noktaya ulaşacağız."

"Galatasaray tribünlerinin Gazzeli kardeşlerimize verdiği desteği takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın 120 yıllık parlak mazisiyle bu konuda öncü rol oynayacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vatan sevgisi, dayanışma ve ekip ruhu sütunları üzerine bina edilen Galatasaray'ın, futbol başta olmak üzere faaliyet gösterdiği her alanda milletimizi gururlandırmaya devam etmesini bekliyoruz. Galatasaray tribünlerinin özellikle Avrupa lig müsabakalarında Filistin'e ve tam 120 aydır soykırıma uğrayan Gazzeli kardeşlerimize verdiği desteği takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Sözde medeni dünyanın sessizliğe gömüldüğü bir dönemde Galatasaray camiasının bu vicdanlı tavrını tarih şüphesiz kaydetmiştir. Hep söylediğim gibi aslolan Türkiye'nin başarısıdır. Türk futbolunun hak ettiği yerlere gelmesidir. Kulüplerimiz arasında rekabet elbette olacaktır ama söz konusu Türk futbolunun kalitesi ve marka değeri olduğunda tüm kulüplerimiz birlikte hareket etmelidir. Bu düşüncelerle hem ziyaretiniz hem de milletimize tattırdığınız futbol zevki için sizlere teşekkür ediyorum."

Galatasaray'ı gelecek sezon Avrupa kupası eşliğinde tekrar ağırlamayı ümit ettiğini söyleyen Erdoğan, lig şampiyonluğunun camiaya hayırlı olmasını diledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise kabulü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Kabulde, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çeşitli hediyeler verdiği kabulün sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.