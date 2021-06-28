Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün hizmete alacağımız Türksat 5A uydusunun ülkemize, milletimize bu imkandan yararlanacak tüm sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"Yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz"

Bilindiği gibi uydumuzun ocak ayında Falcon-9 roketi ile uzaya fırlatmıştık. Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye ulaşan uydumuz artık servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan Türksat 5A ile uydu iletişim kapasitemizi artırıyor hem de yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz. 4 yıllık emeğin ürünü olan uydunun hizmete girmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Bu uydumuz ülkemizle birlikte Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Orda Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir.

"Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor"

Kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip Türksat 5A sağlayacağız yüksek katma değerle çok önemli bir projedir. Şimdi sıra Türksat 5B uydumuzda. Tasarım ve üretim aşamaları tamamlanan Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon-9 roketi ile uzaya göndermektir.

Faydalı yük kapasitesi bugünkü uyduların tamamından fazla olacak Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.https://t.co/69HblLtqgr pic.twitter.com/tYcqjcOP3E — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2021

Bununla kalmıyoruz, yaklaşık 5 yıl önce milli haberleşme uydu projemizi başlatmıştık. Bu çerçevede TÜBİTAK, TURKSAT, ASELSAN, TUSAŞ gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun katkıları ile Türksat 6A uydumuzu ürettik. Önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Türkiye kendi haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına girecektir.

Dünya yeni bir çağa geçişin sancılarını yaşıyor. Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan ve üretim şeklinin kökten değiştiren bu çağın adı dijital çağdır. Toprağı ekmek ve makinayı kullanmak insanlık tarihinde nasıl büyük kırılmalara neden olduysa dijital çağ da benzer etkilerde bulunacaktır.

İnsan artık sadece kendi adına iş yapan değil, kendi adına düşünen sistemlere yönelmiş durumdadır. Hayatın her alanında kılcal damarlara kadar uzanan dijital üretim ve yönetim süreci yapay zeka ile birlikte çok daha farklı bir evreye ulaşmıştır.

"Yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız"

Ülkemizi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için gereken adımları daha hızlı atmanın hazırlıkları içerisindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız.

Güçlü bir siber savunma mekanizması kuracağız. Bu vesile ile 15 Temmuz'da bu tesiste şehit olan iki kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi, yükselmeye devam ediyor.