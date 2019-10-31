Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız"

Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara verilmiştir. Bugün Dışişleri Bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda aramızdaki stratejik iş birliği konseyimizi toplayacağız.

"Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik"

Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ile bölgemizde merkez konuma getirdik. Ulaştırmada çok önemli bir adım attık. Bakü-Tiflis-Kars tarihi bir adımdı. Bu demiryolunun açılması ile üç dost ülke birbirine farklı bir şekilde bağlanmış oldu. Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimizi 3 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik.https://t.co/cfsIVhRXgM pic.twitter.com/ixqpohgA78 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Ekim 2019

Kaynak: TRT Haber / AA