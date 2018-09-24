Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRKEN, faaliyetleriyle ülkemizin gururu oldu

New York'taki etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ruhunu bir dolara satan alçaklara inat TÜRKEN, faaliyetleriyle ülkemizin gururu oldu. TÜRKEN, uzun yıllar FETÖ’cü hainlerin musallat olduğu yurt dışı eğitim alanında gerçekten önemli projelere imza attı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti, "Sözüm ona demokrasi havariliği yapan pek çok ülke, Filistinli sivillerin vahşice öldürülmesine seslerini dahi çıkarmıyor. BMGK gibi kurumlar Bosna’da, Kosova’da, Ruanda’da, Yemen’de, Filistin’de, Arakan’daki gibi Suriye’de de sessizliğe gömüldü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet Türkiye’nin çabaları olmasaydı, (Suriye'nin farklı yerlerindeki gibi) İdlib’de de muhtemelen aynı felaket yaşanacaktı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına benzer bir adımın önümüzdeki dönemde Fırat’ın doğusu içinde de atılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış şehri, üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs’ü, İsrail’in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: AA