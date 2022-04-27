Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRGEV heyetini kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) heyetini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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