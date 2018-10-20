Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali'nin kapanış töreninde konuştu.

Erdoğan, “Bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak, istiklalimizi elimizden almak isteyenlere karşı dimdik ayakta duracağız.” dedi.

Türkiye’nin bugün hem kendini savunmanın hem de geleceği inşa etmenin çabası içinde olduğunu belirten Erdoğan, “Hamdolsun her iki konuda da çok önemli mesafe katettik. Diyarbakır’da birkaç yıl önce çukurlar kazarak geleceğinizi o çukurlara gömmek istediler. Onlar çukur kazdı, biz ise bu abideleri diktik. Adı ve iddiası ne olursa olsun tüm terör örgütlerinin ipinin ucu aynı yere çıkar.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

“Benliklerini bir dolara Amerika'daki şarlatana satan FETÖ'cüler ve İslam adına Müslümanları katleden DEAŞ'lılar ile kendi halkına, kendi ülkesine kurşun sıkan bölücü teröristlerin hiçbir farkı yoktur. Bölgemiz üzerinde hain emelleri olanların maşalığını yaparak bu halka hizmet edilemez.

Kendine başka kimlik arayan, kendine başka devlet arayan, yakın tarihte pek çok örneğini gördüğümüz gibi evini de yurdunu da ailesine de onurunu da kaybetmeye mahkum oluyor.”

“Batı’da ne varsa burada da o var” diyen Erdoğan, “Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Aydınlık geleceğimizin formülü budur.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Bu ülkede etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur.” diye konuştu.