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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni bir hikaye yazacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz, yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni bir hikaye yazacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ekonomiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay, şunları söyledi:

"Her ne pahasına olursa olsun orta gelir tuzağından kurtularak, yeni bir ruh ve atılımla, yeni bir hikaye yazacağız. Bu çerçevede, üretim ve ihracata dayalı büyüme hedefimiz, yüksek teknolojiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerimizle hayata geçmelidir.

Üzerimizde oynanmaya çalışılan oyunları gördük, yaşanan manipülatif dalgalanmaları bertaraf etmeye yönelik olarak gereken tedbirleri aldık ve yeni ekonomik reformları uygulamaya koyduk. Ama asıl önemli nokta, bütün bir ülke olarak sabırlı ve kararlı bir şekilde ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam etmemizdir."

Kaynak: AA

Etiketler: fuat oktay
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