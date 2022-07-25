Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Tahıl koridoru anlaşması

Bu konuda uzun süredir aralıksız şekilde yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına güvenli şekilde ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladık.

Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek.

[Tahıl koridoru anlaşması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Planın operasyonel boyutu inşallah İstanbul’dan idare edilecek.https://t.co/9R6dAhJLYA pic.twitter.com/NbfV3CobUl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2022

"Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek"

Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin küresel meselelerde oynamaya muktedir olduğu rolün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek.

Sürecin ne kadar hassas olduğunu, Odessa Limanı'na düzenlenen saldırıda görebiliyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.

Savaşın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi. Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız.

İsveç-Finlandiya ile NATO muhtırası

Taviz vermeyi kimse bizden beklemesin dedik. NATO'nun kayıtlarına terör örgütlerinin girmiş olması, Madrid zirvesinin en başarılı yanıdır. İsveç ve Finlandiya'dan teröre verilen desteğin kesilmesi noktasında somut beklentilerimiz var.

İsveç'in caddelerinde polis korumasında yürüyüş yapıyorlar. Paçavraları ellerinde, malum sözde liderlerinin posterleri ellerinde. Bu şekilde yürüyorlar ama İsveç vatandaşının sağduyusu da ortada. 'Türkiye istiyorsa, Erdoğan istiyorsa, bunlar madem teröristtir verilmesi lazımdır' diyor. Aklıselimin gereği de bu. Oradaki bütün iltisaklı yapıların da kapatılması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK/PYD/YPG ile FETÖ’ye destek verilmeyeceği ve bunun bizim kırmızı çizgimiz olduğunu kendilerine orada ısrarla hatırlattık. "Buradan taviz vermeyi bizden kimse beklemesin" dedik. Zirvenin en önemli neticesi bana göre budur.https://t.co/9R6dAhJLYA pic.twitter.com/4Uc2S8wzO5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2022

"Türkiye'den kimse bir taviz beklemesin"

Kesinlikle Türkiye'den bu konuda bir taviz beklenmesin. Görüşmeleri yaptık. Gel gör ki hemen ertesi gün yine teröristler Stokholm caddelerinde gösteri yapıyorlar. Finlandiya'da gösteri yapıyorlar.

İsveç somut adım atmaktan çok uzakta gözüküyor. Terör propagandası dahil, terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyette bulunmaktan alıkoymadıkları sürece bizden olumlu bir yaklaşım beklemesinler.

[İsveç-Finlandiya ile NATO muhtırası] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyette bulunmaktan alıkoymadıkları sürece bizden olumlu bir yaklaşım beklemesinler.https://t.co/9R6dAhJLYA pic.twitter.com/0NjBOTwZkV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2022

Bu iş zannedildiği gibi kolay değil. Tamam hemen NATO'ya alsınlar... Yok böyle bir şey. Biz orada da bütün arkadaşlara bunu söyledik. Süreç bu şekilde işliyor.

Madrid'teki bir davettir. Neticesini de bu eylemler belirleyecek. Siz teröristleri caddede koruma altında yürütürseniz, biz de bunları takip ediyoruz. Orada istihbaratımız var nerede ne olduğunu anında takip ediyoruz.

Sadece İsveç ve Finlandiya değil; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya böyle. Diğer İskandinav ülkelerinin tamamı böyle. Liderlerle görüşmede ben bunu kendilerine söyledim. Emmanuel ile yaptığım görüşmede, "Siz ne yapacaksınız böyle devam mı edeceksiniz?" dedim. "Bu böyle devam ederse, önümüze geldiği anda kusura bakmayın, bizim Parlamentomuz var, bu işe olumlu bakmaz" dedim.

Tahran'daki üçlü zirve

Önemli konuları rahatlıkla ele aldık ve olumlu bir görüşme olduğunu ben de rahatlıkla söyleyebilirim. Savaşın yarattığı menfi koşullar ve aramızda bazı konularda anlaşmazlıklar elbette var.

[Tahran’daki üçlü zirve] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahran’daki görüşmelerimizde terörle mücadele gündemimizin bir numaralı konusuydu. Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir. pic.twitter.com/qelBIOBoK5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2022

Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir.

Yunanistan'ın provokatif adımları

Vahdettin Köşkü'nde Miçotakis'le yemek yedik. Bu yemekte kendisine dedim ki: Bundan sonra aramıza üçüncü ülkeyi sokmayalım. Aradan geçti 3 hafta. Amerika'da Kongre'deki konuşmasını yaptı. Oradan döndü Davos'a gitti. Benzer şeyler yaptı.

[Yunanistan'ın provokatif adımları] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bundan sonra benim artık Miçotakis ile görüşmem diye bir şey söz konusu değil.https://t.co/9R6dAhJLYA pic.twitter.com/p6RXY4QVdv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 25, 2022

Sen de siyasetçisin ben de siyasetçiyim. Şunu bilmen lazım. Türkiye'ye karşı herhangi bir olumsuz adım attığın zaman benim ilk işim halkıma anlatabileceğim güçlü şeylerin olması lazım. Efes tatbikatı bunları çıldırttı.

Lozan ve Paris Anlaşmalarına ters olan böyle bir durumda Türkiye olarak biz 'Yunanistan ne yapmak istiyorsan yap' mı diyelim. Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde Türkiye olarak yaparız. Bu adaların egemenliğinin gayri askeri statü altında kalma kaydıyla kendisine verildiğini Miçotakis herhalde bilmiyor. Öğrenecek.

Ayrıntılar geliyor...