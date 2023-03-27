Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da katıldığı iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Milletimizin ve Adıyamanlı vatandaşlarımızın bir kez daha başı sağ olsun.

Bir yardımlaşma ayı olan Ramazan- Şerif'i deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek için vesile haline getirmek istiyoruz. Ramazan'ı buruk geçirmemeniz adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Tam bir seferberlik ruhuyla bu zor günlerinden üstesinden hep birlikte geleceğiz. Devletimizin ilgili kurumlarının yanı sıra belediyelerimizim tüm imkanlarını bölgeye yönlendirdik.

Adıyaman'ı toplam 53 belediyemizle kardeş kıldık. Her alanda sizlerin yanında olacak.

Deprem bölgesinde hayat tamamen normalleşene kadar belediyelerimiz faaliyetlerine devam edecek. Sizleri yalnız bırakmayacak, burada yürütülen çalışmaları takip etmeyi sürdüreceğiz.

"Sizlere karşı görevlerimizin bilincindeyiz"

Biz, bu millete aşığız. Biz dertliyiz, dertli olduğumuz içinde bu süreç devam ettiği sürece ben ve arkadaşlarım her an sizinle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Milletin derdiyle dertlenmedikten sonra vatandaşınızın sıkıntısını yüreğinizde hissetmedikten sonra, ne siyasetin ne makamların ne de milletin iradesiyle geldiğiniz koltukların herhangi bir anlamı değeri vardır.

Sizlere karşı görevlerimizin bilincindeyiz. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız bizlere şunları söylüyor: "Başkanım ne olur bizi bunların eline bırakmayın" diyor. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği ağır mesuliyetin farkındayız.

Bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız. Gecemizi gündümüze katarak çalışacağız, çalışacağız, daha çok çalışacağız ve böylece sizinle el ele omuza omuza bu yolda yürüyeceğiz. Adıymanlılarla birlikte hiçbir kardeşimize mahçup olmayacağız.

Ayrıntılar geliyor...