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Gündem
TRT Haber 03.11.2023 13:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Astana’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapıldığı Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 10. Devlet Başkanları Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ile İsrail-Filistin çatışmaları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardım çabalarının artarak süreceğini, İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesini sağlamak için uluslararası toplumun güçlü mesajlar vermesi gerektiğini, bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi olarak bütün ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci ile, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışma sonrası sürecin son durumu da gündeme geldi.

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