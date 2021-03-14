İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir video paylaştı.

Altun, videoya "Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.

"Tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum"

Videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor.

"Kendi medeniyet coğrafyamızda İbn-i Sina ve el-Razi gibi alimlerimizin temellerini attıkları tıp ilmi her dönemde insanlık için önemli olmuştur. Çünkü sizler eşref-i mahlukat olan yaratılmışların en şereflisi olan insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz, yerine getiriyorsunuz.

Değerli doktorlarımıza, tıp fakültesinde geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramınız kutlu olsun."