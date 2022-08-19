Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne kabul etti.
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul etti. pic.twitter.com/xU6oGVrcLn— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) August 19, 2022
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