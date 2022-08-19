İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde, Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları başlatmıştı.

Operasyonun 8'inci gününde, Lice İlçesi Konuklu mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 42 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.

Aramalarda 38,2 kg kubar esrar ve 1 milyon 411 bin 530 kök kenevir bitkisi ve 58 bin 375 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Böylece operasyonda toplam; 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir, 841,4 kilogram esrar ve 706 bin 575 kök skunk ele geçirilmiş oldu.