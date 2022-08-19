Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eren Abluka-34 Operasyonu: 11 milyon 942 bin kök kenevir ele geçirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Diyarbakır'da devam eden Eren Abluka-34 operasyonunda, 1 milyon 411 bin kök kenevir ile 38,2 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda toplam 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir ve 841,4 kilogram esrar yakalanmış oldu.
İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde, Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları başlatmıştı.
Operasyonun 8'inci gününde, Lice İlçesi Konuklu mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 42 ayrı noktada arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi.
Aramalarda 38,2 kg kubar esrar ve 1 milyon 411 bin 530 kök kenevir bitkisi ve 58 bin 375 kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Böylece operasyonda toplam; 11 milyon 942 bin 460 kök kenevir, 841,4 kilogram esrar ve 706 bin 575 kök skunk ele geçirilmiş oldu.
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