Hemen geri gönderilmesini isteyen de var, zamana yayılan politikayı savunan da. 6'lı masa sığınmacılar konusunda ayrı bir kurul oluşturdu. Ancak kuruldan ortak bir karar henüz çıkmadı.

6 muhalefet partisi bugüne kadar 3 defa toplanan göç komisyonunda sığınmacıların dönüşü konusunda uzlaştı. Ancak zaman ve metot konusunda ortak bir görüşe varılamadı.

SP, DEVA ve Gelecek Partisi sığınmacıların gönüllü gidişinden yana

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi konusunda CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti'nin söylemleri benzer. CHP, sürecin Esed yönetimiyle görüşülerek yürütülmesinden yana.

Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi ise bu konunun zamana yayılarak çözümünden yana. Bu partiler gönüllü ya da isteğe bağlı dönüş mekanizmasına sıcak bakıyor.

Gelecek Partisi, "Mültecilerin geri dönüşü için uygun şartları oluşturmadan 'Mültecileri göndereceğiz' demek, gerçekçi olmaz" diyerek yöntemin netleşmesini istiyor.

Demokrat Parti de önce saha çalışması yapılmasını öneriyor. Halkın mülteciler konusunda görüşlerinin alınması gerektiğini savunuyor.

6'lı masanın liderleri pazar günü toplanacak. O toplantıda göç komisyonunun çalışmalarının da ele alınması bekleniyor.