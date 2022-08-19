Derya Büyükuncu hakkında, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.

Dosyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığı dönemdeki sosyal medya paylaşımları delil olarak yer aldı.

Yorumların "eleştiri ve ifade özgürlüğünü aşan paylaşımlar" olduğu vurgulandı, Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik yorumlar yapıldığı belirtildi.

Hakkında dava açılan Büyükuncu için "Cumhurbaşkanına yönelik zincirleme biçimde alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi.

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu, paylaşımları sonrasında Türkiye Yüzme Federasyonu'nca "daimi hak mahrumiyeti" cezası almıştı.