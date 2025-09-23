Açık 11.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.09.2025 01:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre tahammülümüz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa hiç boşuna beklemesin. Haksızlıklara karşı sessiz kalmayız. Bizi doğruları cesaretle dillendirmekten alıkoyamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre tahammülümüz yok
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından verilen akşam yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Türk-Amerikan toplumuna her alanda destek olmayı sürdüreceğiz. Sizlerin başarılarıyla iftihar ediyoruz. Türkiye-Amerika ilişkileri ilerletilmeli. Türk-Amerikan Komitesi daha fazla alanda temsil edilmeli. Amerika'daki İslam toplumunun gücünün dünyadaki tüm Müslümanlar için bir güven ve cesaret kaynağı olacağına inanıyorum.

Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı.Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu. Trump ile Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair kendisiyle ve ekibiyle istişare içerisindeyiz. Trump ile perşembe günü Washington'da bir araya geleceğiz, kendisiyle kritik konuları görüşeceğiz. 

 

"Haksızlıklara karşı sessiz kalmayız"

Ne sınırlarımız içinde ne de bölgemizde teröre tahammülümüz yoktur. Bu hedefimiz elhamdülillah adım adım gerçeğe dönüşmektedir. Türkiye’yi on yıllardır meşgul eden, binlerce canımıza mal olan terörle mücadelemiz sürecek. FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Her kim Tayyip Erdoğan'dan ve Türkiye'den zulme rıza göstermesini, katliamlar karşısında sessiz kalmasını bekliyorsa hiç boşuna beklemesin. Bizi doğruları cesaretle dillendirmekte hiçbir lobi, hiçbir dezenformasyon faaliyeti alıkoyamaz. Biz yalnızca rükuda eğiliriz, secdede diz çökeriz. Onun dışında hiçbir zaman eğilmeyiz, bükülmeyiz.

