Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.

'Kadına haksızlık yapan insan kendi yarısından vazgeçmiş demektir'

Ülkemizde de kanayan yaranın önüne geçtiğimiz bir gerçektir. Bir kadının bile şiddete uğramasına hele hele cinayete kurban gitmesine asla rıza göstermeyeceğimiz için mücadele çıtasını sürekli yükseltmek mecburiyetindeyiz. Kadın insanın yarısıdır. Kadını dışlayan, kadına haksızlık yapan, kadına şiddet uygulayarak onurunu zedeleyen bir toplum insan varlığının yarısından vazgeçmiş demektir. Böyle bir durum, insanoğlunun kendi sonunu hazırlaması anlamına gelecektir. Kadınlara yapılmış her bir yanlış uygulamayı doğrudan insanın eşref-i mahlukat sıfatına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir kadının bile şiddete uğramasına, hele hele cinayete kurban gitmesine asla rıza gösteremeyeceğimiz için bu mücadelenin çıtasını yükseltmek mecburiyetindeyiz. https://t.co/BDToIQlLjo pic.twitter.com/Q5N63ro97B — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2022

"Kadınlarımızın haklarının teslimi konusunda önemli başarılar elde ettik"

Kadınlarımızı insan onuruna yakışır bir hayat sürebilmesi için hayatın her alanında ve ülkelerine katkı sağlayabilen bireyler haline getirmek istiyoruz. Bölgemizden, dostlarımızdan başlayarak dünyadaki tüm kadınları kapsayacak şekilde çok önemli mesafekatettik ama yine de istediğimiz seviyede değiliz. Türkiye'nin geçtiğimiz 20 yılda kadınlarımızın haklarının hukuklarının teslimi konusunda önemli başarılar elde ettik.

"Kalkınma planlarımızın merkezine güçlü kadın ilkesini yerleştirdik"

Kalkınma planlarımızın merkezine güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkesini yerleştirdik. Ülkemizi şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz, kadın konuk evlerimiz mağdur destek sistemimizle dünyada örnek gösterilen bir seviyeye getirdik. 2023 yılında mağdurların adalete erişimini kolaylaştıran uygulamalarımızı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı olarak şahsi, Cumhurbaşkanlığı olarak kurumdal anlamda bir seferberlik halinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruşlularının yanısıra özel sektörden de birçok kuruluşu bu mücadeleye daha etkin şekilde dahil ediyoruz. Her kesime ayrı kesime mesajları oluşturacak şekilde toplumsal farkındalığını artırmayı hedefliyoruz.

"Türkiye'de terör söz konusu olunca dünyadaki insan hakları örgütleri nerede?"

Terör örgütlerinin son dönemdeki saldırılarında hayatını kaybeden 8 vatandaşımızdan ikisi öğretmendir. Dünyanın başka bir yerinde terör örgütü öğretmenleri ve çocukları böylesine alçakça katletmiş olsa günlerce, haftalarca, aylarca gündem olur tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden ne de sivil toplum kuruluşlarından ne de medyadan kaydadeğer bir ses çıkmıyor. Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede? Bunların hiçbirini Diyarbakır annelerinin yanında gördünüz mü? Terör örgütleri söz konusu olduğu zaman Kandil'e kadar çıkan Batılı STK'lar, Türkiye'de Diyarbakır annelerini ziyaret etme özelliğini göstermemişlerdir. Dost ve kardeşlerimizin samimi üzüntülerini hariç tutuyorum. Son saldırılarda hayatlarını kaybeden Arzu ve Ayşenur öğretmenlerimiz ile daha önce yine benzer bir saldırıda katledilen, şehit edilen Aybüke öğretmenimizi rahmetle yad ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden ne STK'lardan ne medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor. https://t.co/rBNk4nOgvg pic.twitter.com/CGCyFna36h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2022

"Terör örgütünün arkasında duranlar, yaşanan vahşete, insanlık suçuna ortaktır"

Kadının canına kasteden, genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen, tecavüzden infaza her türlü insan hakkı ihlalinde bulunan terör örgütünü görmezden gelemeyiz. Ülkemizi kana bulayan terör örgütünün arkasında duranlar, yaşanan vahşete, insanlık suçuna ortaktır.

"Dağlarda teröristlerle kol kola dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz"

Genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen terör örgütünü ve parlamentodaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak bırakınız ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu en temel insani vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Parlamentoya öyle veya böyle girip dağlarda teröristlerle kol kola dolaşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. 2023 seçimlerini bu anlamda çok önemli buluyorum. Kadın ve çocuk katili bu terör örgütüyle dirsek dirseğe dolaşanlar için 2023 bir ders yılı olacaktır. Bunu muhataplarımızın yüzüne vurararak inşallah zafere yürüyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamentoya öyle veya böyle girip ondan sonra teröristlerle kolkola Kandil'de dağlarda dolaşanlar, bu milletin oylarının temsilcisi olamaz. https://t.co/BDToIQlLjo pic.twitter.com/0hCbubQ79e — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 25, 2022

"Kadına şiddete 0 toleransla yaklaşıyoruz"

Biliyorsunuz anayasamızda, yasalarda yaptığımız değişikliklerle kadına şiddete 0 toleransla yaklaşıyoruz. Kadınların canına kastedip genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen, her türlü insan hakları ihlalinde bulunan terör örgütünü görmezden gelemeyiz.

"Ülkemize sığınan mağdurları korumaya devam edeceğiz"

Ülkemizde misafir ettiğimiz birçoğu kadın ve çocuktan oluşanları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Terör örgütü kullanıyor diye elbette insani değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz, ülkemize sığınan mağdurları korumaya devam edeceğiz.