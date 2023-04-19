Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'nun iki kat büyüğünü yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bir taraftan Togg'u piyasaya sürdüklerini, bir taraftan da Sarayburnu'nda TCG Anadolu'yu millete tanıttıklarını belirten Erdoğan, "TCG Anadolu'yu milletimize tanıtırken bakıyorsunuz orada gemiyi gezenler hepsi bize dua ediyorlar. Ama bunlar da diyorlar ki bu maket. Togg için maket, TCG Anadolu için maket. TCG Anadolu'nun güvertesindeki İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma, helikopterleri görüyorlar. Bir de teşekkür edin. Yok. Ben iftihar ettim" dedi.

"Şimdi bunun 2 katı büyüklüğündekini yapacağız"

TCG Anadolu'da 1300'ün üzerinde personelin görev yaptığını belirten Erdoğan, geminin bu personel ile mavi denizlere açılacağını, oradan Türk'ün gücünün dünyaya haykırılacağını belirtti.

Erdoğan, "Biz şimdi bununla yetinmiyoruz. Görüşmelerim var İspanya ile bunu İspanyollarla beraber yaptık. İngilizlerle görüşmelerim var vesaire. Bütün bunlarla yaptığımız bu görüşmelerle bunun şimdi iki misli büyüklüğündekini inşallah yapacağız. Uçak gemimizi daha da büyüteceğiz ve böylece denizlerdeki gücümüzü çok daha artırmamız gerekiyor. İnşallah Barbaros'un torunları, Barbaros'a layık olduğunu gösterecek. Ama 14 Mayıs'ta ben de vatandaşımdan gerekli destekleri bekliyorum" ifadesini kullandı.