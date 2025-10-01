Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de parti liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap etti.

Konuşmasının ardından Erdoğan, Meclis Genel Kurul kürsüsünün arkasındaki Başkanlık odasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

[Fotoğraf: AA]

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile bazı milletvekilleri de yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

"Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüştük"

Çıkışta basın mensuplarının görüşmeye ilişkin soruları üzerine Erdoğan, "Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık" dedi.

TBMM'den ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer ilgililer makam aracına kadar uğurladı.

[Fotoğraf: AA]

Notlar

Genel Kurul'daki oturum öncesinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile DEM Parti'li milletvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı ve bir süre sohbet etti.

TBMM'deki 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışına katılmama kararı alan CHP'nin Genel Kurul'daki sıraları boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından muhalefet sıralarına giderek Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle tokalaştı.

[Fotoğraf: AA]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nın ardından Genel Kurul'dan ayrıldı.

Bahçeli'nin çıkışı sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, yanına giderek selam verdi.