Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.10.2025 16:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de parti liderleriyle görüştü

Yeni yasama yılı açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten ayrılmadan önce parti liderleriyle bir araya geldi. Erdoğan görüşmeye ilişkin "Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de parti liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurul'a hitap etti.

Konuşmasının ardından Erdoğan, Meclis Genel Kurul kürsüsünün arkasındaki Başkanlık odasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile bazı milletvekilleri de yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüştük"

Çıkışta basın mensuplarının görüşmeye ilişkin soruları üzerine Erdoğan, "Liderlerle beraber çok samimi bir havada görüşmemizi yaptık" dedi.

TBMM'den ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer ilgililer makam aracına kadar uğurladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Notlar

Genel Kurul'daki oturum öncesinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile DEM Parti'li milletvekilleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı ve bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 Türkiye ekonomisinde reform yılı olacak

TBMM'deki 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışına katılmama kararı alan CHP'nin Genel Kurul'daki sıraları boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından muhalefet sıralarına giderek Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileriyle tokalaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nın ardından Genel Kurul'dan ayrıldı.

Bahçeli'nin çıkışı sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, yanına giderek selam verdi.

ETİKETLER
DEM Parti İyi Parti MHP Recep Tayyip Erdoğan TBMM
Sıradaki Haber
Menajer Ayşe Barım tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
TRT'nin kapıları spikerlik ve sunuculuk eğitimi için açılıyor
17:12
Sermin Baysal Ata ile diksiyon eğitimi başlıyor
17:22
Bakan Kurum: AB ile sınırda karbon düzenlemesiyle alakalı yeni çalışma grupları kuruyoruz
16:56
Siirt’in Aksöğüt köyünde herkesin soyadı: Yeşilyurt
16:50
Türk dünyası sineması Kazakistan'da
16:10
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bin 148'e çıktı
Gazze’nin kuzeyindeki Filistinliler göçe etmeye devam ediyor
Gazze’nin kuzeyindeki Filistinliler göçe etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ