AA 16.10.2025 13:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sahte e-İmza olayını incelemeye aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, sahte e-imza olayı incelemeye alındı

DDK tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma görevini yerine getirecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma açılmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan
