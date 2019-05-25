Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

'Sinema sektörüne desteği 40 kat artırdık'

Kültür, sanat ve spor insanlığın ortak değerleridir. Sanatı, sanatçıyı ve sporu desteklemeye devam edeceğiz. Sadece sinema sektörüne desteği 40 kat artırdık.

'Türk dizilerini 156 ülkede 500 milyon kişi izliyor'

Dizi sektöründe de marka haline geldik. Türk dizileri 156 ülkede 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Dizi film sektöründe Amerika'dan sonra ikinci sıradayız, ihracatta 350 milyon dolarlık hacme ulaştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dizi sektöründe dünyada marka haline geldik gittiğimiz ülkelerde bize ilk sorulan sorulardan biri dizilerimiz oluyor. Amerika'dan sonra ikinci sırada yer aldığımız dizi film ihracatında 350 milyon dolarlık bir hacime ulaştık.https://t.co/RNHOeUsz3k pic.twitter.com/WwuapNH3x5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mayıs 2019

'Taksim'deki opera binasını 2021'de açacağız'

Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız. Rami Kışlasında büyük bir kütüphane kuruyoruz.

'Spor tesis sayısı bakımından iftihar verici seviyedeyiz'

Türkiye spor tesis sayısı bakımından iftihar verici bir seviyeye yükseldik. Türkiye genelinde 863 büyük spor salonumuz var. Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden sporcularımıza özellikle sahip çıkıyoruz.

'Sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur'

Çocuklar ve gençler için rol model olduğunuzu unutmayınız. Farkındalık projelerinde olmanız toplum için çok önemli. Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok üzmüştür. Sanatçı ve sporcuların siyaset yapma hakkı var. Sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok üzmüştür. Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur. Buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır.https://t.co/1Hxi4RqtLb pic.twitter.com/IQiiCaEs7D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber, AA