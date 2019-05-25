Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

'Sinema sektörüne desteği 40 kat artırdık'

Kültür, sanat ve spor insanlığın ortak değerleridir. Sanatı, sanatçıyı ve sporu desteklemeye devam edeceğiz. Sadece sinema sektörüne desteği 40 kat artırdık.

'Türk dizilerini 156 ülkede 500 milyon kişi izliyor'

Dizi sektöründe de marka haline geldik. Türk dizileri 156 ülkede 500 milyon kişi tarafından izleniyor. Dizi film sektöründe Amerika'dan sonra ikinci sıradayız, ihracatta 350 milyon dolarlık hacme ulaştık. Desteklenen özel tiyatro sayısını 4 katına ulaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dizi sektöründe dünyada marka haline geldik gittiğimiz ülkelerde bize ilk sorulan sorulardan biri dizilerimiz oluyor. Amerika'dan sonra ikinci sırada yer aldığımız dizi film ihracatında 350 milyon dolarlık bir hacime ulaştık.https://t.co/RNHOeUsz3k pic.twitter.com/WwuapNH3x5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mayıs 2019

'Taksim'deki opera binasını 2021'de bitireceğiz'

Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız. Rami Kışlasında büyük bir kütüphane kuruyoruz.

'Spor tesis sayısı bakımından iftihar verici seviyedeyiz'

Türkiye spor tesis sayısı bakımından iftihar verici bir seviyeye yükseldik. Türkiye genelinde 863 büyük spor salonumuz var. Uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden sporcularımıza özellikle sahip çıkıyoruz.

'Sanatçı sanatıyla, sporcu sporuyla konuşur'

Çocuklar ve gençler için rol model olduğunuzu unutmayınız. Farkındalık projelerinde olmanız toplum için çok önemli. Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür, üzüyor. Hep dediğim gibi sanatçı sanatıyla sporcu sporcuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Türkiye'nin iftihar verici eserlerinin açılışında bulunmak, milli bayramlarda yer almak, kritik dönemlerde destek amacıyla kamuoyu önüne çıkmaş başkadır, günlük siyasi polemiklerde taraf olmak bambaşkadır. Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bizim partimizde çeşitli kademelerde vazife üstlenen pek çok sanatçı kültür insanı sporcu bulunuyor. Başka partilerde de aynı kimlikte kişiler mevcut. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir. Ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de gönlünde kırgınlıklara yol açar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok üzmüştür. Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur. Buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır.https://t.co/1Hxi4RqtLb pic.twitter.com/IQiiCaEs7D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber, AA