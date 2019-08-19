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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:41 - Son Güncelleme 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret etti.

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