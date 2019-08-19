Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Antik kent hakkında bilgi alan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: TRT Haber / AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Yatağan'daki Stratonikeia Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Antik kent hakkında bilgi alan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: TRT Haber / AA