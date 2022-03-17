Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü “Sağlık Ve Göç” Konulu Avrupa Bölgesi Yüksek Düzeyli Toplantısı”na video mesaj gönderdi.

Toplantınızın başarılı geçmesini, ülkelerimiz, halklarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu önemli toplantı münasebetiyle sizleri kıtaların buluşma noktası güzel İstanbulumuzda misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplantının icrasına destek veren, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum.

'Mülteciler salgınla beraber daha fazla ötekileştirilmiştir'

Son 2 yıldır hepimizi derinden sarsan koronavirüs salgını, aşıyla beraber bir nebze hafiflemiş olsa da yeni varyantlar halinde etkisini sürdürüyor. Sağlık alt yapısı ve ekonomik kapasitesi görece zayıf ülkeler salgının yol açtığı sıkıntılardan daha fazla etkileniyor. Salgının özellikle toplumun kırılgan kesimlerinde açtığı tahribatın çok ciddi boyutlara ulaştığını müşayede ediyoruz. Hiç şüphesiz bunların en başında da ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve düzensiz göçmenler geliyor. Göç ettikleri ülkelerde zaten meşakatli şartlar altında hayata tutunmaya çalışan mülteciler salgınla beraber daha fazla geri plana itilmiş, ötekileştirilmiş hatta ayrımcılığa maruz kalmışlardır.

"Salgının en sancılı günlerinde 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa yardım sağladık"

Mültecilerin birçok ülkede son derece kısıtlı olan temel sağlık hizmetlerine erişim hakkı malesef bu süreçte iyice daralmıştır. Türkiye insanlığın ve insani değerlerin büyük bir imtihan verdiği bu kritik dönemde kendi vatandaşlarına birinci sınıf sağlık hizmeti sunarken elindeki tüm imkanları ihtiyaç sahipleri ile paylaşmaktan da çekinmemiştir. Salgının en sancılı günlerinde bizden talepte bulunan 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve kritik malzeme desteği sağladık. Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıları kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan istisnasız herkesin sağlık hizmetine erişimini temin ettik.

"29 ilimizde 185 göçmen sağlığı merkezini faaliyete geçirdik"

Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği kimsenin geride bırakılmaması ilkesini ilk günden itibaren hassasiyetle uyguladık. Bugüne kadar geçen süreçte Suriyeli kardeşlerimize sağlık tesislerimizde 96,7 milyon poliklinik hizmeti ile 3,1 milyon yataklı tedavi hizmeti verdik. Hastanelerimizde 2,6 milyon ameliyat gerçekleştirdik. Ulusal aşı takvimimiz doğrultusunda toplamda 8,7 milyon doz aşı tatbik ettik. Dil ve kültür engelinin aşılmasıyla temel ve koruyucu sağlık hizmetlerine erişimlerin artırılması amacıyla ilgili uluslararası kuruluşların da desteği ile 29 ilimizde 185 göçmen sağlığı merkezini faaliyete geçirdik.

"Toplam 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize ulaştırıyoruz"

Sınırımızın hemen ötesinde çok zor koşullarda hayatlarını idame ettiren 5 milyon Suriyeli mazluma yardım elimizi uzattık. Salgının en çok vurduğu bölgelerden başlayarak aşı hibeleri yaptık. 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde söz verdiğimiz toplam 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz. Yerli aşımız TURKOVAC'a gelen talepleri de bu süreçte imkanlar dahilinde karşılamaya çalışıyoruz. Salgının küresel sistemdeki adeletsizlikleri ve çarpıklıkları bir kez daha ortaya koyduğunu görüyoruz. Son 2 yılda birçok ülkede yaşanan dramatik sahnelerin önüne geçmemiz elzemdir. Temennimiz sağlık ve güvenlik başta olmak üzere küresel sistemdeki eşitsizliklerin bir an önce aşılmasıdır.

'Sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerekiyor'

Daha huzurlu, daha istikrarlı ve adil bir dünya için hatalarımızdan ders çıkararak sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerektiği aşikardır. Göçmen sağlığı alanında yapılacak yatırımlar dirençli, kapsayıcı, uyumlu ve eşitlikçi toplumların destekleyici gücü olacaktır. Mültecilerin sağlığının hiçe sayıldığı bir dünyada sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve evrensel sağlık kapsayıcılığının gerçekleştirilmesi imkansızdır. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa bölgesinde göç ve sağlık alanlarında oluşturulmaya çalışılan yeni eylem planı çalışmalarını kıymetli buluyorum. 85 milyon mülteciye sadece 3 hafta içerisinde 3 milyon insanın eklendiği bir iklimde düzenlenen toplantınızın bu konuda yeni fikirlerin yeni çözüm tekliflerinin önünü açmasını diliyorum.