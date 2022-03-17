Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröre ve teröriste geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği vurgulandı.