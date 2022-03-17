Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişimi önlendi
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröre ve teröriste geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği vurgulandı.
Etiketler: Terörle Mücadele
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