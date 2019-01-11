Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Karadenizin azgın dalgaları arasında ahirete intikal eden balıkçı kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum.

"Trabzon'un yine kendine yakışanı yapacağına inanıyorum"

Son 14 seçimde olduğu gibi Trabzon'un yine kendine yakışanı yapacağına inanıyorum. Trabzon'un, demokrasi düşmanlarına ders verecek bir oy oranıyla AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana oy kullanacağına inanıyorum. Trabzon'da yine el ele gönül gönüle verecek, her zamankinden daha çok koşturarak bir kez daha AK Parti'nin sancağını şehir merkezinde dalgalandıracağımıza inanıyorum.

"AK Parti Türk siyasetinin son 17 yılına damga vurmuş bir partidir"

AK Parti Türk siyasetinin son 17 yılına damga vurmuş siyasete itibar kazandırmış bir partidir. AK Parti sözünün eri bir partidir. AK Parti söz verdi mi sözünde durur. AK Parti önce vatanım, önce milletim diyenlerin partisi olmuştur. AK Parti'yi diğerlerinden ayıran temel özellik milletin çıkarlarını ülkenin menfaatlerini daima kendisinin üstünde tutmasıdır. Bizim davamız senlik benlik davası değil memlekete hizmet davasıdır. İlkelerimizden taviz vermeden siyaset yolculuğumuza devam ettik. Birileri gibi çocuklarımızın hayatına kasteden çetelerle iş birliğine gitmedik. Onlara sandıklarda önemli bir ders vermek durumundayız. 81 milyonun tamamını kucakladık. Sloganımızı "Tevazu, samimiyet, gayretle önce millet, önce memleket" dedik. Kimsenin hayat tarzına giyinişine -terörü kutsamadığı sürece- müdahale etmedik. Yatırımlarımızı arttırırken demokrasimizi de büyüttük.

"Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık"

Son 16 yılda bizden önce yapılanlardan fazlasını biz yaptık. Trabzon'a 30 katrilyon yatırım yaptık. Geçmişe bir bakın? Laftan başka ne yapmışlar? Biz laf siyaseti değil icraat siyaseti yaptık.

Trabzon-Erzincan hızlı tren projesi

Akçaabat ve Avni Aker milllet bahçesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Avni Aker millet bahçesinin çalışmalarını bu ay içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Akçaabat millet bahçesinin proje çalışmaları ise önümüzdeki ay bitiyor. 100 yataklı Of Devlet Hastanesinin yapımı devam ediyor. Bin 200 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi proje aşamasında. Kanuni Bulvarı yolu ile Akyazı bağlantı yollarının inşasını seneye bitiriyoruz. Zigana Tüneli ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. Trabzon-Erzincan arasındaki hızlı tren çalışmalarıyla Trabzon'u da hızlı tren ağına ekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etüt çalışmaları süren Trabzon-Erzincan arasındaki hızlı tren projemizi hayata geçirerek Trabzonu'da hızlı tren ağına ekliyoruz.https://t.co/EHh0YzXnWf pic.twitter.com/nLXpm7J0f9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Ocak 2019

"Son 16 yılda sadece muhalefetin zihniyetini değiştiremedik"

Son 16 yıldır dönüştüremediğimiz yegane alan muhalefetin zihniyetidir. Orada başarısız olduk. Söyledikleri yalanlar dolayısıyla onlarca kez tazminata mahkum oldular. Belge diye ellerinde salladıkları kağıtların hiçbirini delil olarak mahkemeye sunamadılar. Türkiye düşmanı çevrelerin, FETÖ'cülerin dökümanlarıyla üzerimize geldiler. Can çıkar huy çıkmaz. Bunlar da söylemlerini değiştirmeden yalan siyasetinde ısrar ediyorlar.

"CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse için ortak bütçe oluşturmuş"

Ülkenin hiçbir meselesi yokmuş gibi CHP'liler bir araya gelip partinin başındaki zatın yalanlarını finanse için ortak bütçe oluşturmuş. Adı yalancı çobana çıkmış genel başkanlarını hizaya getirmek yerine aralarında para toplayıp mahkemenin verdiği tazminatları ödeyeceklermiş. 31 Mart seçimleri öncesinde yalan destekleme fonu oluşturan CHP'nin yegane sermayesi iftira, hakaret, gerilim. Biz doğru ve samimi olursak CHP'nin yalan ve iftiraları milletimizin kafasını bulandıramayacak.

"1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak"

Bu seçimde 1 milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Gençler, seçmen listeleri askıya çıktı. Lütfen muhtarlıklara gidin listelerde isimlerinize bakın. Demokratik hakkınızı kaybetmeyin.

Adayların milletimize Trabzon'umuza partimize ve Cumhur İttifakı'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Trabzon adayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon adaylarını açıkladı.

Akçaabat - Osman Nuri Ekim

Araklı - Recep Çebi

Arsin - Muhammet Sait Gürsoy

Beşikdüzü - Harun Demirci

Çaykara - Hanefi Tok

Dernekpazarı - Mehmet Aşık

Düzköy - Yılmaz Ankara

Hayrat - Salih Öztel

Köprübaşı - Ali Aydın

Maçka - Koray Koçhan

Of - Salim Salih Sarıalioğlu

Ortahisar - Ahmet Metin Genç

Sürmene - Rahmi Üstün

Tonya - Osman Beşel

Vakfıkebir - Muhammet Balta

Yomra - İbrahim Sağıroğlu

Çarşıbaşı - AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı Mümin Nuhoğlu'nu destekliyor

Şalpazarı - AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayı Refik Kurukız'ı destekliyor

Kaynak: TRT Haber