Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın paylaştığı görüntülerde, Bayraktar TB2’nin taksi, kalkış, seyir ve inişinden oluşan tüm aşamaların gece ve gündüz şartlarında otomatik olarak başarıyla icra edildiği görülüyor.

Bayraktar TB2’nin üretimindeki zorlu süreci de anlatan Bayraktar, 2009’da İHA prototipinin ilk uçuşunu yaptığını dile getirdi. Bayraktar, “O gün tümüyle milli yazılım ve tasarımla havacılık tarihimizin ilkleri yapılır. Uçuşun tüm aşamaları (taksi, kalkış, seyir ve iniş) otomatik bir şekilde başarıyla icra edilir. Bu kabiliyet o dönemde dünyada hiçbir İHA’da yoktur.” İfadelerini kullandı.

“Başarıyla yapılan otomatik iniş birilerini iyice rahatsız eder”

O dönemde Türkiye’de İsrail’den kiralanan İHA’ların kullanıldığını belirten Bayraktar, denemeler için aylarca pist bulunamadığını söyledi.

Bayraktar şöyle devam etti:

“Denemeler için aylarca pist bulunamamıştır. Kısa süre sonra bazı askeri yetkilileri (muhtemelen birilerinin maşasını) bu gelişme rahatsız eder ve ilk işi pistteki pürüzleri bahane ederek uçuşları yasaklamak olur.

Aylar sonra yeniden pist bulunur ve uçuş izinleri çıkar. Sonraki denemelerde havacılık tarihimizin milli bir hava aracıyla yapılan rekorları dahi kırılır (irtifa, havada kalış).8 saatlik uçuş sonunda gece şartlarında başarıyla yapılan otomatik iniş birilerini iyice rahatsız eder.”

Denemeleri belgelemek için gönderilen askeri heyetten birilerinin gecenin karanlığında büyük bir milli başarıyı ve ilki görmezden gelmeye çalıştığını dile getiren Bayraktar, “Tartışmalar çıkarır ve Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar’ı tutuklatmaya dahi kalkarlar.” dedi.

“Entrikalar Bayraktar TB2’nin envantere girmesini 4 sene geciktirdi”

Bütün bu entrikaların Bayraktar TB2’nin envantere girmesini 4 sene geciktirdiğini söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

“Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde, milli teknolojinin Mehmetçiğimize destek olmasını engelleme çabası içindedir.”

Kaynak: TRT Haber