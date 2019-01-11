Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan köprülerden geçiş cezalarına yönelik düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, köprü geçiş cezalarının iadesine ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır. pic.twitter.com/nWCTaCv1Kw — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 11 Ocak 2019

Albayrak paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır."

Kaynak: TRT Haber