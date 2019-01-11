Türk Patent ve Marka Kurumu, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Kurulu'nda tüm ülkelerin desteği ile uluslararası otorite oldu.

Bu sayede 2 yıldır uluslararası geçerliliği olan raporların altına imza atılıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda hazırlanan raporların bütün dünyada kabul edilmek zorunda olduğunu söyleyerek, raporların Amerika’da Japonya’da hazırlanan raporlarla eşdeğer bir standarda eriştiğini belirtti.

Nitelikli en az 100 uzman çalıştırılması, zengin bir dokümantasyon erişim ağına sahip olunması, uluslararası yetkinlik kazanmak için bu koşulların sağlanması şart.

Daha önce yurt dışındaki ofisler tarafından hazırlanan Türk sanayicilerin mucitlerin KOBİ’lerin raporları, artık Almanya ve Rusya gibi otoriteler tarafından değil, Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından hazırlanıyor.

Yıllık 6 milyon dolara yakın döviz çıkışının önüne geçiliyor

Bu aynı zamanda ülke ekonomisine katkı anlamına da geliyor.

Başkan Asan, "Yıllık 5-6 milyon dolarlık bir döviz çıkışının önünü almış oluyoruz. Böylece, ülkemiz kazanıyor. Bu raporları aynı kalitede daha hızlı hazırlıyoruz ve ülkemizden döviz çıkışının da önüne geçmiş oluyoruz." dedi.

Otorite yetkinliğinden sonra, Türk Patent ve Marka Kurumu 100'den fazla uluslararası patent araştırma ve inceleme raporu düzenledi. Kurumun şimdiki hedefi dünyadaki otoriteler arasında ilk 10'a girmek.

Kaynak: TRT Haber