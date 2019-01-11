Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Aday tanıtım toplantımızı Trabzon'da gerçekleştireceğiz"

Büyükşehirlerimizin bir kısmını bizzat gidip açıklıyoruz. Mesela bugün Cuma’dan sonra Trabzon’a gidiyor ve aday tanıtım toplantımızı inşallah Trabzon’da gerçekleştireceğiz. Tabii bu vesileyle Erzurum milletvekilimiz geçmiş dönemde, daha önceki siyasi hareketlerimizde beraber olduğumuz yol, dava arkadaşlarımız Muhittin Aksak kardeşimiz rahmetli oldu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Sonra Erzurum’a götürecekler.

"İki hafta içerisinde istiyoruz ki aday tanıtım toplantılarını bitirelim"

Cumartesi günü Kocaeli’nde, Pazar günü Sakarya’da aday tanıtım toplantılarımıza inşallah devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta sonu iki ilimizde, bir sonraki hafta sonu yine 2 ilimizde daha aday tanıtım toplantısına bizzat katılacağım. Diğer illerdeki tüm aday tanıtım toplantıları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından gerçekleştirilecek ve süratle inşallah şöyle iki hafta içerisinde istiyoruz ki aday tanıtım toplantılarını bitirelim ve artık adaylarımız arazide çalışmalarını süratle devam ettirsinler. Tabii bu arada da adaylarımızla birlikte İl Genel Meclis üyelerimiz, Belediye Meclis üyelerimizin belirlenme süreci olacak. Bunlar da belirlenerek araziye hep birlikte hakim olmamız gerekecek.

"Yarından itibaren arkadaşlarımız illere dağılmaya başlıyor"

Son toplantımızda görevlendirmeleri yaptığımız gibi tüm arkadaşlarımıza da nerelerden sorumlu olduklarını bildirdik. Yarından itibaren arkadaşlarımız illere dağılmaya başlıyor. Bazı yerlerde ertelemeler olabilir. Bunları Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız da kendilerine bildirecekler. Genel Merkezimiz tüm bunlar için il başkanlarımıza verilmek üzere bir aday tanıtım programı rehberi de hazırladı.

"31 Ocak'ta bu süreci tamamen bitirmiş olacağız"

31 Ocak’ta yapacağımız büyük aday tanıtım ve manifesto toplantımıza kadar inşallah bu süreci tamamen bitirmiş olacağız.

Yani bu ay sonunda Ankara kapalı Spor Salonu’nda tüm adaylarımızla bir araya gelecek, orada aynı zamanda manifestomuzu da açıklayacağız. Şimdiden tüm belediye başkan adaylarımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aday belirleme sürecinde yaşanan her şey artık geçmişte kalmıştır. Ne aday adaylarımızın ne de adaylarımızın bu dönemdeki rekabeti seçim çalışmalarına yansıtmayacaklarına canı gönülden inanıyorum.

Dava adamlığı da siyaset de bunu gerektirir. Aksi yönde davrananlar olursa zaten bunlar hiçbir zaman AK Partili olmamış olamamış, dava adamı da olamamış, siyasetçi de olmamış demektir. ‘Benim istediğim olursa eyvallah, benim istediğim olmazsa yallah’ derseniz bu AK Partili değildir.

Bundan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi milletimizin gönlünü kazanmaya vermemiz gerekiyor. Ehliyet ve liyakat çizilen kendilerine ait belli bir çerçeveye oturmaz. Böyle bir şey yok. Ehliyet ve liyakatte arananlar bellidir. İller vardır ki orada şartlar değişir, iller vardır ki orada çok daha kısıtlı şartlar içerisinde adayınızı belirlersiniz.

"Türkiye hukuk devleti niteliğinden taviz vermeyecek"

Tabii bütün bunlarla beraber Türkiye, maruz kaldığı tüm saldırılara ve tuzaklara rağmen demokratik hukuk devleti niteliğinden asla taviz vermemiş bir ülkedir ve taviz de vermeyecek. Demokratik hukuk devleti ilkesinin en sağlıklı ve güçlü şekilde işlediği alanlardan biri de milli iradenin tecellisine vesile olan seçimlerimizdir. Seçimlerle ilgili kurumlarımız, yargı teminatı altında işlerini başarılı bir şekilde yapmaktadırlar. Buna rağmen bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretlerine her dönemde şahit olduk.

"Artık esameleri bile yok"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz. Yüksek Seçim Kurulunun önünde oturanları unutmuş değiliz. Ne oldu? Nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz. Artık esameleri bile yok. Aynı şekilde seçmen kütükleriyle, sandık tutanakları birleştirmeyazılımıyla ilgili iddialar da her başarısızlığın ardından dile getirilir.

"Yaklaşık yüzde 1’lik bir seçmen kaybımız var"

Biz de arkadaşlarımıza acaba buralarda bir sorun olabilir mi? Veya var mı? Siz de bir bakın talimatını verdik. Ortaya çıkan tablo; ortada kasıtlı bir sorun bulunmadığını ama sistemden kaynaklanan sıkıntıların asıl mağdurunun da AK Parti olduğunu gösteriyor. Nasıl mı? Bakın onu da sizlere açıklayayım. AK Parti’nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık. Bir başka ifadeyle, partimizin üyesi olan, dolayısıyla sandık başına gittiğinde zaten oyunu alacağımız yaklaşık yüzde 1’lik bir seçmen kaybımız var.

24 Haziran’da seçmen listelerinde yer aldığı halde 2019’da kaydı olmayanların sayısı 924 bine yakındır. Bunların 234 bini vefat, 205 binden fazlası askerlik, 63 bini hükümlü veya kısıtlı, 63 binden fazlası da yurt dışında gitmiş olmaları sebebiyle listelerde bulunmuyor. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok ancak bir de MERNIS’te adres kaydı olmadığı için listelerde yer almayan 375 bin kişi var ki bu konuda teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor. Görev kadroda.

Bu kişilere teker teker ulaşıp adres bilgilerini düzelttirmemiz ve seçmen kütüklerine kaydettirmemiz lazım. Bir başka önemli husus, 24 Haziran seçimlerine göre ilçe değiştiren bir buçuk milyona yakın seçmenin bulunuyor olmasıdır.

"AK Parti bizlerin değil milletimizin partisidir"

Kendini milletin üzerinde gören, oy sandığından çıkacak sonucu çantada keklik sanan teşkilat yöneticisi, milletvekili, belediye başkanı veya adayı kadar AK Parti'ye zarar veren kimse olamaz. AK Parti bizlerin değil milletimizin partisidir. Zaten milletimize mal olduğu için buralara geldik. Bizler sadece milletimiz adına görev yapan emanetçileriz.

“Terör örgütleri ile kol kola girenler var”

Maalesef mayası bozuk bir kesim, adeta tüm hayatlarını ülkenin ve milletin aleyhine işler yapmaya adamıştır. Bir yanda terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kazanımlarına darbe vurmaya çalışanlara geçit vermeyenler var. Diğer tarafta ise terör örgütleri ile kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var.

“2018 büyümesi tahminlerin üzerinde olacak”

Türkiye'yi batmış, bitmiş, yerle yeksan olmuş gibi gösterme gayretiyle yanıp tutuşanlara Allah'ın izniyle bir kez daha derslerini vereceğiz. Kur, faiz, enflasyon üçgeninde ülkemize kurulan tezgaha rağmen 2018 büyümesi de yine tahminlerin üzerinde olacak.

Milli gelirde satın alma paritesine göre 13. olan Türkiye yıl sonunda bir üst sıraya çıktığında herhalde kendilerini pencereden atarlar.

"Biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik"

Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz. Bunları inşallah bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız. Ana muhalefet naylon poşetlerle sokağa dökülebilir ama biz naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde bez torbalar ve kenevirden yapılmış filelerle inşallah meydanlarda olacağız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Naylona, naylon poşetlere karşı savaş ilan ettik. Bu seçimlerde biz bez torbadan ve kenevirden yapılmış poşetlerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi milletimize promosyon olarak dağıtacağız.https://t.co/toxemz4B4W pic.twitter.com/qyytqIMf0M — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber