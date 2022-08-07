Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 21:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile görüştü
[Fotograf: TRT Haber]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali’de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Somali
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