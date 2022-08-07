İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali’de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.