Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından ulusa seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İlaç ve sağlık malzemesi konusunda sıkıntı yaşamıyoruz"

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Hastalığın tespitinden tedavisine kadar her konuda iyi durumdayız. İlaç ve sağlık malzemesi konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Vatandaşlarımızın bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. Ücretsiz maske dağıtımını sürdürüyoruz. Türkiye gibi 83 milyonluk bir ülkede böylesine büyük hizmetleri yürütmek kolay değildir. Türkiye Cumhuriyeti, şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek güce sahiptir.

"Hadımköy ve Derince'de yeni hastaneler kuruyoruz"

Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz. Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da, ikinci kısmını 15 Mayıs'ta hizmete açıyoruz. Bu hastanenin yoğun bakım yatağı sayısı 456’dır.

"Vaka oranımız hamdolsun aşağı yönde"

Vaka oranımız hamdolsun aşağı yönde. Salgının kontrol altına alınmasına önemli ilerleme var. Türkiye aldığı tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor.

"34 ülkeye malzeme ulaştırdık"

Bugüne kadar 34 ülkeye malzeme ulaştırdık. Önümüzdeki günlerde bu desteğe devam edeceğiz.

"Bakanımız, görevine devam ediyor"

Aldığımız tedbirleri sürekli güncelliyoruz. Hafta sonu alınan sokağa çıkma yasağı da bu tedbirlerdendir. Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşı virüs tehlikesinden korumaktı. Kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın tekrar etmemesi için gerekli tedbirleri alacağız. İçişleri Bakanımızın bu konudaki hassasiyetini takdirle karşıladım ancak istifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor.

"Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da sürecek"

Hafta sonları sokağa çıkma yasağını ihtiyaç duydukça sürdürme kararı aldık. Önümüzdeki hafta sonu yine sokağa çıkmak yasa olacak. 17 Nisan gecesi başlayacak yasak pazar gecesi sona erecek.

"Ülkemiz medya ve siyaset virüslerinden de kurtulacaktır"

Ülkemiz sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset virüslerinden de inşallah kurtulacaktır.

"Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum"

Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için Cumhur İttifakının tarafı olarak Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

"İşe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı"

Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 66 bini aştı.

Hazine arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı.

Özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar.

Milli Dayanışma Kampanyası

Milli Dayanışma Kampanyası'na şu ana kadar yapılan bağış tutarı 1 milyar 612 milyon lira olmuştur.

"Az kaldı, kara gün kararıp kalmaz"

Evde kalın, sabredin, kurallara uyun' derken nasıl zorluklarla karşı karşıya kaldığınızı elbette biliyoruz. İnşallah az kaldı, atalarımızın dediği gibi 'Kara gün kararıp kalmaz.