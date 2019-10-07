Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştireceğiz"

Ülkelerimiz arasında çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirdik. Konsey mekanizması sayesinde belli periyotlarla gündemimizdeki konuları ele alıyor, karara bağlıyoruz.

Bir yerde niyet, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Hiçbir engel aşılamayacak kadar büyük değildir. Son dönemdeki başarılarımız bu güçlü iradenin yansımasıdır. Elbette geldiğimiz seviyeyi yeterli görmüyoruz. İki ülke olarak iş birliğimizi daha da derinleştireceğiz.

"Yarın Sırbistan'daki 6 fabrikamızın açılış törenini yapacağız"

Biz üzerimize düşeni, her iki ülkenin cumhurbaşkanı olarak yapmaya hazırız. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Vucic ile görüşmelerimizi verimli bir şekilde tamamladık.

Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil, karşılıklı yatırımlarımız da artıyor. Yaklaşık 8 bin kişiye şu an itibarıyla istihdam sağlıyoruz. Yarın Sırbistan'daki 6 fabrikamızın açılış törenini yapacağız. Yarınki temel atma töreniyle Belgrad-Saraybosna otoyolu projesi sadece bir yol projesi değil, bir barış projesidir.

Kaynak: TRT Haber