Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sergiledikleri nobranlık tarihe utanç vesikası olarak geçecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman’da vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şunlar:

Cumhurbaşkanlığından yüzde 66'yı geçen oy oranıyla Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Meclis'te de Adıyaman'ın tercihi yine bizden yana oldu.

Biz Adıyaman'ı hiçbir hesap gütmeden karşılıksız seviyoruz. Resmi rakama göre, alanda 40 bin katılım var. Aramıza hiçbir engelin girmesine müsaade etmiyoruz.

"Siz olsanız da olmasanız da devletimiz kardeşlerinin yanında"

Bizimle 85 milyon arasında nice bağlar, nice yollar var. Kem gözler bunu göremediler, millete tepeden bakanlar bunu göremediler. 50 bin deprem şehidimiz var. 50 bin deprem şehidimize bu bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Siz olsanız da olmasanız da bay bay Kemal, devletimiz kardeşlerinin yanındadır. AFAD'ı, Kızılay'ı, bütün imkanlarıyla yanındadır. Ve bundan sonra da yanında olacaktır.

CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu kendilerinde aramak yerine her seferinde insanımızı suçladı. Bugün de aynısını yapıyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeyi kabullenmek yerine insanlarımıza ‘cahil’ diyorlar, ‘oylarını sattılar’ iftirası atıyorlar. Ne dediler? '"Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?" diyerek içlerindeki kini ortaya döktüler. Gazete manşetlerinden küstah bir şekilde 'Milletin karnı tomuş' diyorlar. Ama bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık demiyorlar. Pazar günü ile beraber 16. ve 17. seçimlerini de kaybettiler. Milleten bu kadar şamar yediler ama her seferinde hiçbir şey olmamış gibi pişkince hayatlarına devam ettiler. Hatalarından dolayı çıkıp milletimizden özür dilemediler samimi bir özeleştiri vermediler kendilerince atlarla asla gitmediler.

'Oy yoksa hizmet yok' diyen, insanları kutuplaştıran, mahalle baskılarıyla gençlerimizi bastıran kendileridir. Milletimiz bunları kaç defa sandığa gömerse gömsün bu kibirli ve kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar.

Siyasetçi demek milletin hizmetkarı demektir. Kardeşlerim, milletin desteğini hak edeceksin. Bunun için çalışıp eser ortaya koyacaksın. İnsanlara umut ve güven aşılayacaksın. CHP Genel Başkanı hep aynı şeyleri yapıyor, her defasında farklı sonuçlar bekliyor.

Biz milletimizin derdine derman olmanın yollarını arıyoruz. Biz insanlarımıza güvenli bir gelecek kurmanın çabası içerisindeyiz. Milletimiz bizi, bir faninin görmek istediği her türlü makama getirdi.

"Amacımız, ekim-kasım gibi kalıcı konut teslimine başlamaktır"

Şehrimize görevlendirdiğimiz bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz sahayı hiç boş bırakmadı. Milletimizin derdiyle dertlendiler. İlk günler de bazı eksikler olsa da bunları da halledip hamdolsun şehri yeniden ayağa kaldırmaya başladık. Giden canları geri getiremesek de diğer tüm kayıpları gidermekte kararlıyız. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için durmadan çalışacağız.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en başında deprem mağduru şehirlerimizin ayağa kaldırılması hedefi vardır. Bu hedefe ulaşana kadar çalışacağız. Evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturana kadar çalışacağız. Amacımız, ekim-kasım gibi kalıcı konut teslimine başlamaktır. Köy evlerinin inşası da sürüyor. Geçici olarak diğer şehirlere giden vatandaşlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Kardeşlerim, Türkiye bir seçimini daha demokrasi havasında tamamlamıştır.

Koltuğunu kaybetmemek için milletin her türlü sinir uçlarıyla oynuyor. Bu CHP LGBT'ci midir? yanındaki HDP LGBT'ci midir? diğerleri de aynı mı? Peki LGBT AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na sızabilir mi? Gazi'nin hatırasına hürmeten CHP'ye oy veren vatandaşlarımın, bu partinin marjinallerin ve mezhepçi fanatiklerin operasyon aracına dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğine inanıyorum.

"Sandıkta istedikleri netice çıkmayınca sergiledikleri nobranlık tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir"

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum 28 Mayıs iyi bir fırsattır. Kökenine, mezhebine, siyasi tercihine bakmaksızın her Adıyamanlı bizim kardeşimizdir. 14 Mayıs sonrası yaşanan utanç verici hadiselerin sizleri üzdüğünü biliyorum. Daha düne kadar bedava ev sözü verenlerin sandıkta istedikleri netice çıkmayınca sergiledikleri nobranlık tarihe bir utanç vesikası olarak geçecektir.

28 Mayıs'ta sandıklara çok sıkı sahip çıkıyoruz. Çünkü 28 Mayıs'ta ben, Cumhur İttifakı Adıyaman'dan farklı bir ses bekliyoruz. Bizi ve hizmetlerimizi biliyorsunuz. Ülkeye hiçbir hizmeti olmayan diğer adayı da gayet iyi biliyorsunuz.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımın oylarını kullanmalarını rica ediyorum"

Sandık, irademizi, tercihlerimizi, ülkemize ve geleceğimize dair düşüncelerimizi ifade edebileceğimiz en güzel alandır. Şimdi Yurt dışındaki vatandaşlarımın ikinci turda da aynı iradeyi sağlayacağına gönülden inanıyorum. Vatadanşlarıma sandıklara giderek oylarını kullanmalarını rica ediyorum.