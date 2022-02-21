Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dakar'da Senegal-Türkiye İş Forumu’nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine ulaştık"

Senegal ile 400 milyon dolar ticaret hacmi hedefine ulaştık, şimdi hedefimiz 1 milyar dolar. Bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

"Dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisiyiz"

Türkiye, G20'nin önemli bir üyesidir. Dünyanın en büyük 13'üncü ekonomisiyiz. 2008 krizi başta olmak üzere son yıllardaki birçok badireyi atlattık. İstikrarsızlıklara rağmen ekonomimizi her sene yüzde 5 oranında büyütmeyi başardık.

Kazan-Kazan ilkesi temelinde özellikle üretim temelinde geliştirilecek iş birliği kanalları tüm bölgenin yararına olacaktır. Türkiye'nin kendine özgü başarıyla yürüttüğü bir ekonomi ve kalkınma modeli vardır. Koronavirüs salgınında yaşananlar Türk ekonomisinin gücünü gösterdi, süreci sıkıntısız yönettik.

"Afrikalı dostlarımızla birlikte birçok projeyi hayata geçiriyoruz"

Başarıyla tamamlanan 'Afrika'ya açılım' politikamız 2013 yılıyla 'Afrika ile ortaklık' politikasına dönüşmüştür. Bu doğrultuda Afrikalı dostlarımızla birlikte birçok projeyi hayata geçiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başarıyla tamamlanan ‘Afrika’ya açılım’ politikamız 2013 yılı itibarıyla yerini ‘Afrika ortaklık’ politikasına bıraktı. ‘Afrika ortaklık’ politikamızla kıtanın barış ve istikrarı ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına samimiyetle katkıda bulunmaya çalışıyoruz. pic.twitter.com/aW3HNMvjok — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 21, 2022

"Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz"

Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz.