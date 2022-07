Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı kıldığı Hz. Ali Camii'nden çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Son NATO zirvesi gerçekten ülkemizin özellikle terörle mücadele, bunun yanında diğer NATO ülkeleri ile olan birlikteliği ve son olarak önümüze getirilen İsveç, Finlandiya üyeliği konusu, bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar fakat bu bir davet sürecidir. Bizler bu davete şu anda evet demiş olduk. Bu davetin bazı şartları var. Bu şartlarımızı da ne yaptık sözleşmenin içine yerleştirdik. Bu sözleşme ile birlikte de NATO zirvesine gittiğimizde ilk gün 4'lü görüşme gerçekleştirdik. Bir gün önce de yine görevli arkadaşlarımız bu çalışmayı yaptılar.

[Finlandiya-İsveç ile muhtıra]



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu bir davet sürecidir, bizler bu davete şu anda evet demiş olduk. Bu davetin bazı şartları var. Teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk ve bu şartlar kabul edildi. pic.twitter.com/MpXqkNqbGq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 1, 2022

Bu çalışmalarla önümüze geldi. Fakat liderler olarak yaptığımız görüşmeden sonra dedik ki, bu arkadaşlarımız tekrar bir görüşme devam ettirsinler. Tekrar bir görüşme yaptılar ve o görüşmeden sonra da bizler bu sözleşmenin içerisine girmesi gereken özellikle teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Bu şartlar kabul edildi. Neydi bu şartlar, tabi bugüne kadar Avrupa Birliği bu işi hep PKK ile geçiştirdi. Biz ise hayır dedik artık bu PKK ile kabul edilecek bir terör mücadelesi değildir. Şimdi buraya YPG, PYD ve FETÖ terör örgütlerini de bu sözleşmenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor.

Tabi biraz yan çizmeye kalktılar fakat biz kendilerine dedik ki, bu bizim kırmızı çizgimizdir bunu kabul etmeyecek olursanız buradan kesinlikle bu anlaşmaya evet diyemeyiz bu şekilde dönersiniz. Sonra tekrar görüşmeler devam etti sonunda kabul ettiler. Şimdi bunun yazılı metne girmiş olması hele hele bir NATO sözleşmesinin mutabakat zaptının içerisine özellikle PKK'nın dışında YPG, PYD ve FETÖ terör örgütü olarak bunun yerleşmiş olması bizim bu süreçten nasıl bir başarıyla çıktığımızın en güzel ifadesidir. Uluslararası etkinliği olan dergilerde bunu bu şekilde kayda geçmiş oldular. İşin gerçeği de budur. NATO zirvesinde de bir iki üç dakikalık sesli değil fakat görüntülü olarak terörle mücadelemizi, Türkiye'deki terör gösterilerini de aynı zamanda Avrupa'nın değişik ülkelerindeki terör örgütlerinin gösterilerini de orada yayına geçirdik ve NATO ülkeleri de bunları görüntülü olarak orada seyretme imkanı buldular. Tüm bunlar, dağıttığımız belgelerle onlara alın, bakın, görün dedik. Bu bakımdan da gerçekten bu bizim oradaki mücadelemizin adeta bir zaferle neticelenmesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Yunanistan ile savaşa girelim, savaş yapalım böyle bir derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor. Dostsak, komşuysak, barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı 147 kere niye ihlal ediyorsunuz. https://t.co/tNHV8Unh3C pic.twitter.com/yKURZi7nxB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 1, 2022

"Yunanistan sözünde durmuyor"

Bizim Yunanistan ile şöyle bir savaşa girelim, bir savaş yapalım böyle bir derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor sıkıntı burada. Şurada çok kısa bir süre içerisinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Şimdi biz eğer komşuysak eğer dostsak eğer barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı 147 kere neden ihlal ediyorsunuz? Tabi böyle bir ihlal yaparsanız o zaman bize düşen nedir? Benim hava kuvvetlerim de size kalkıp gerekli olan görüntüyü, görselliği verecektir. Hava kuvvetlerimizin de yaptığı budur. Zaten bunu yapmazsa benim vatandaşlarım ne der? Bizim silahlı kuvvetlerimiz nerede demez mi? Onun için de silahlı kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yapmaktadır ve bundan sonra da bu hava sahası ihlalleri devam edecek olursa aynı şekilde bize düşen görevi biz yerine getirmeye devam ederiz. Burada Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim. Fakat bir çok liderler bilmiyorum kim sufle etmiştir bizi barıştırmak için çok gayret sarfettiler. Dedik ki şu anda böyle bir şeyi düşünmüyoruz gelecekte şartlar neyi getirir neyi götürür buna göre bakar ona göre de değerlendirmesini yaparız.

"Zelenskiy ve Putin ile görüşeceğim"

Arkadaşlarımız şu anda gerek sayın Putin ile gerek sayın Zelenskiy ile randevu için görüşmelerini yapacaklar ve bu görüşmeler neticesinde sayın Putin ile de sayın Zelenskiy ile de görüşmeleri yapıp biz burada bir reesport yapmak suretiyle üzerimizden bu buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği yağı vs. olmak üzere bunları biz şu anda mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. Bizim silolarımız şu anda hamdolsun iyi konumda. Fakat bu işin sıkıntısını çeken ülkelere biz buradan aracı olmak suretiyle gönderebiliriz. 20 civarında gemimiz şu anda oralarda ve her an oradan hareket etmeye hazır durumdalar. Bunu gerek sayın Putin ile gerek sayın Zelenskiy ile görüştükten sonra zaten ön görüşmeler yapıldı, yapılıyor. Onların vereceği olumlu cevapla da adımı atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Selden zarar gören bölgeleri de özellikle genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Devletin yapması gereken destekler yardımlar neyse bunları süratle yapacağız. https://t.co/LKjSl6yxhj pic.twitter.com/3OjcIICkZe — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 1, 2022

Afet bölgesi kararı

Son dönemlerde çok ciddi afetlerle, felaketlerle karşı karşıyayız. Rabbim yardımcımız olsun. Bakan arkadaşlarımız tüm kurum kuruluşlarımız tüm bu afetler karşısında gerek yangınlar, gerek sel afetleri karşısında yoğun bir çalışmayla kısa zamanda bunların üstesinden geldik geliyoruz. İşte bu son Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Düzce, Sakarya ki burada da 7 şehrimiz böyle bir sıkıntıyı yaşadılar, yaşıyorlar fakat bunların da inşallah üstesinden geldik geliyoruz ve yoğun bir şekilde kurumlarımız buradaki çalışmaları devam ettiriyor. İşte dün yine biliyorsunuz Artvin'de Kemalpaşa'da heyelan nedeniyle bir tırımız kayaların altında kaldı. Bir vatandaşımız orada rahmetli oldu 2 yaralımız var ve orada da yine ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Keçiören'deki olay yine ayrı bir afet.

Bu afetleri sıfırlamak bunlar olmaz demek mümkün değil. Dünyanın her yerinde olduğu gibi aynı şekilde bizde de bu oluyor. Son yangın afetinde tüm itfaiye ekiplerimiz kurum kuruluşlarımız 4,5 günde bu afeti hamdolsun söndürdüler üstesinden geldiler. Soğutma çalışmalarını yaptılar fakat 5 bin 500 hektarlık alanı malesef bu afette kaybettik. Şimdi oraları yeşillendireceğiz ve bu suretle eskiye dönüştürelim diyoruz.

Selden zarar gören bölgeleri de özellikle genel hayata etkili afet bölgesi ilan ettik. Devletin yapması gereken destekler yardımlar neyse bunları süratle yapacağız.