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AA
05.07.2024 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Acar'ın ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti.
Uzman Çavuş Acar, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olmuştu.