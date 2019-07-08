Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket etmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Balkanların huzur ve refahı bizim için önemli"

Balkanların barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur.

Doğu Akdeniz'deki gerilim

Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum. Uluslararası camiada da G20'de bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Yunanistan'da dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu. Temennim odur ki Yunanistan'da yeni bir süreci barışık dayanışma içinde devam ettiririz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akdeniz'de sondaj gemilerimiz kendi yol haritasında devam ediyor. Sağdan soldan çıkan sesler bizi yolumuzdan alıkoyamaz.https://t.co/P4wtKwD9qM pic.twitter.com/nHWdgXyKQJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2019

S-400'lerin teslimatı

Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizim kendileriyle mutabık kaldığımız tarihler var. Yerleşim planlarının sorumluluğu da tamamen Milli Savunma, Genel Kurmay Başkanlığına ait. Onlar da planlamayı yapacaklar ve bizim önümüze getirecekler. Ondan sonra da gelen tüm S-400'ler buralarda konuşlanacaktır. S-400'ler uçakla getirilecek. Ülkemiz, bölgemiz ve özellikle dünyamız için hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda S-400’ün yolculuk hazırlığı devam ediyor. Nereye konuşlanacağı ile ilgili raporlar önümüze gelecek ondan sonra görev yapacağı yerlere konuşlanacaklar.https://t.co/P4wtKwD9qM pic.twitter.com/HuCgLElhLY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2019

Milletvekilleriyle istişare toplantıları

Biliyorsunuz iki toplantı yaptık. Bunlar 50'li gruplar halindeydi. İki toplantı daha yapıp bu iki toplantıyla birlikte grubumuzun tamamıyla bu kahvaltılı istişare toplantılarını bitirmiş olacağız. Bunlar da çarşamba, perşembe günü inşallah olacak. Böylece Meclis kapanmadan biz bu turları tamamlamış olacağız. Burada tabii parti sözcümüzün de ifade ettiği gibi bütün düşüncemiz, arzumuz öncelikle Meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir, illerinde ne gibi çalışmalar yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu işin ardından ağustosla birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere başlayacak ve illerimizi dolaşarak, hem bazı açılış törenleri hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte inşallah bizim arzumuz 2019'u siyasi faaliyetler olarak tamamlamış olalım istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'ya gitti

Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Bosna Hersek'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin yanı sıra zirve katılımcısı bazı ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi, Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin ALTHEA Harekatı Türk Temsil Heyeti Başkanlığı komutasında barışı koruma görevlerini icra eden askerlerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kaynak: TRT Haber, AA