Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 TV'de katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun YPG açıklaması

Türkiye'nin aslında en önemli sorunu beka sorunu ile birlikte muhalefet sorunudur. Kendi kendiyle çelişki içinde olan bir anamuhalefet var. Ana muhalefetin başı YPG'yi kalkıp da beka sorununun bir tarafı olarak göremiyorsa bu ülkede beka sorunu nedir bunu tanımlamaktan da uzaktır. Yüze yakın vatandaşım sınırda şehit olacak sen bunu beka sorunu saymayacaksın. Hala YPG'yi bir terör örgütü olmaktan dışlıyor. Bay Kemal'e sorarsanız PKK da terör örgütü değil. YPG demek PKK demektir. ABD'li senatörler bile anlattık anlattık sonunda anladılar. Benim ziyaretime gelen ABD'li önemli bir senatöre ekranda anlattım bunları. "Haklısınız bunlar terör örgütü" dedi. CHP, İyi Parti Güney Doğu'da Doğu'da doğru dürüst bir miting yapamıyorlar. Oluşturdukları bir ittifak var ya. Bazı yerler hariç oraları HDP'ye teslim etmiş vaziyetteler. Fakat biz her yerde varız.

"Benzer şeyler yaşanırsa kayyumlar için yolu açarız"

Geçmişte yaşananlar bizim için önemli bir ders. 31 Mart'tan sonraki süreçte benzer şeyler yaşanırsa anında yargıya götürür kayyumlar için yolu açarız. Devlet olarak belediyelere verdiğimiz mali desteği teröristlere verenlere iyi yapıyorsunuz demeyeceğiz. Hemen bu işi yargıya sevk edip kayyumları atayacağız. Kayyumların başarısını görmemek bakar kör olmaktır. Bunun en güzel örneği, Diyarbakır'dır. Diyarbakır'da şu anda bütün caddeler ışıl ışıl. 4 gidiş 4 geliş yollar var. Oralarda gençlerin birbirleriyle sohbet ettiği kafeteryalar oluştu. Sur içi elden geçirildi. Şırnak, Van, Hakkari aynı şekilde. Bütün bu bölgede kayyumların gayretleriyle bu hale gelmiştir. Devletin bütün imkanlarını Kandil'in talimatıyla terör için kullanılması bizim için kabul edilecek bir şey değildi.

"HDP Kürt kardeşlerimin derdiyle dertlenen bir parti değildir"

Denizli'de 30 bine yakın meydanda Denizlili kardeşlerim vardı. Orada öyle bir ifade kullanmadığımı Denizlili kardeşlerim biliyor. Bay Kemal yalancı, bu da ondan yalanı iyi kaptı. O ne diyorsa o da onu diyor. Man adaları diye bir şey tutturdu dava açtım ve kazandık. Parayı tahsil etmedik. Bu paraların ödenmesi için CHP'liler yardım sandığı kurdu. Ben de diyorum ki ben bu parayı Mehmetçiği Güçlendirme Vakfına vereceğim. Meral hanım Tayyip Erdoğan'ın ne olduğunu çok iyi bilir. Meral hanım istikametini kaybetmiş birisidir, o da yalancıdır. Tayyip Erdoğan halkına terörist diyecek kadar istikametini kaybetmemiştir. Meral hanım Kürdistan diyenlerle el ele omuz omuza. Kürdistan'ı çok seviyorsan buyur Kürdistan'a git diyorum. Benim dediğim bu. Ben, HDP'ye oy verenlere kalkıp da terörist nerede demişim bunu ispat etsinler. İspat ettikleri anda ben ne gerekiyorsa onu yaparım. HDP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum dedim bu terör partisine destek vermeyin. HDP Kürt kardeşlerimin derdiyle dertlenen bir parti değildir. HDP, Kandil'den yönetiliyor.

"Anketlere güvenmiyorum"

Anketlere güvenmiyorum. Bazı anketlerin manipülasyon için kullanıldığına şahit oluyoruz. Bundan 5-6 seçim öncesi anket ciddiyetleri kalmadı. Biz kendimiz yapıyoruz. En sağlıklısı meydanların dili.

"Meydanlarda yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz"

17 yıldır bu ülkeyi yöneten bir parti olarak meydanlarda yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Seçim çok önemli. Milletime "sandığa gelmeyenleri sandığa taşıyın" diyorum.

"Kılıçdaroğlu son akşama kadar olumsuz cevap verdi"

7 Ağustos'a aslında Kılıçdaroğlu son akşama kadar olumsuz cevap verdi. Son akşam herhalde baskılara dayanamayarak geleceğini söyledi. Sonra Yeni Kapı'ya geldi. Aradan bir müddet geçti yan çizdi.

"Cumhur İttifakı Türkiye'nin yeniden inşası için bir şanstır"

Sayın Bahçeli'nin deyimiyle zillet, benim deyimimle illet ittifakının Türkiye'nin beka mücadelesini sekteye uğratma anlayışı var. Bu yüzden bu seçim çok önemli. Cumhur İttifakı sadece seçim için kurulmuş bir birliktelik değildir. Cumhur İttifakı ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün ana eksenidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yeniden inşası için bir şanstır.

"Terör Irak'tan geliyorsa oraya da ineriz"

Teröre tarihte görülmemiş ağır darbeler vurduk. Kandil'e çocuklar kaçırılıp eğitiliyor. Irak'ta kamplarda bunlar yetiştirildi. Hem dağ hem şehir yapılanmaları başlarını kaldıramaz hale geldi. En küçük bir terör tehdidi kalmayana kadar, bütün PKK'lılar temizlenene kadar devam edeceğiz. PKK'ya katılım şu anda en düşük seviyelerde. Terörü kaynağında yok etmek için yeni operasyonlara hazırız. Suriye'den geliyorsa yok edeceğiz, Irak'tan geliyorsa Iraklı dostlarımıza da bunu söyledik biz oraya ineriz. Aynı şekilde Suriye'ye de ineriz. Adana mutabakatı budur. Türkiye olarak biz Suriye'ye niçin girdik. Bu teröristleri kovalamak için. Bundan sonra da aynı şeyler olduğunda aynı adımları atarız. Terörle mücadelede Kürt, Fransız, Yunanmış, Avustralya'dan gelenmiş, ayıklayacak halimiz yok. Mehmetime silah doğrultana biz de doğrulturuz.

"Suriye'ye 311 bin insan döndü"

311 bin insan oralara geri döndü. Bir dönem acıyla zulümle anılan şehirlerde artık futbol müsabakaları yapılıyor. İnşallah mültecilerin dönebileceği yerler tesis edeceğiz. Suriye'deki kardeşlerimizi huzura kavuşturmanın derdi içindeyiz.

"Milletimiz müsterih olsun FETÖ ile mücadelede kararlılığımız sürüyor"

Biz bunların üzerine gittik. Bir kısmı içeride, bir kısmı Almanya'ya ABD'ye kaçtı. Samimi olan devlet başkanları bunları bize teslim ediyor. Teslim edilince yargılanıyor, yargılandıkça da ceza alıyorlar. Ama bunlara asla af diye bir şey olamaz. Cezasını çektikten sonra çıkar-çıkmaz onlar ayrı bir konu. Milletimiz müsterih olsun FETÖ ile mücadelede kararlılığımız sürüyor. Bukalemun kılıklıları da buluyoruz, bulacağız. Devletin kurumları içinde hala var. Silahlı Kuvvetlerin içinde var. İnsan yetiştireceğiz. Milli Savunma Üniversitemizi, astsubay okulumuzu kurduk. Bunların hepsi 4-5 yılımızı alan şeylerdir. Buralardan mezun olanlar genç dinamik olarak yetişiyor.

"2019'da 3 bin 306 operasyon gerçekleştirildi"

2017'de 31 bin 19, 2018'de 23 bin gözaltı yapıldı. Toplamda ise 122 bin 562 FETÖ gözaltısı yapıldı. 2019'da 3 bin 306 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 7 bin 416 gözaltı yapıldı. Bin 385 tutuklama işlemi gerçekleştirildi.

"Nasıl Adil Öksüz'ü serbest bırakıyorsun?"

Nasıl sen bunu kalkıp adli kontrolle serbest bırakıyorsun. Açık söyleyeyim Adil Öksüz. Aynı şekilde Can Dündar'ı da serbest bıraktılar kaçıp gitti. Şu anda Almanya'da şurda burada Türkiye düşmanları bunları bağrına basıyor.

"Biz asla kirli tezgahlara fırsat vermeyiz"

Bu adamlar (CHP) siyaset cahili bu adamlar yönetim falan bilmezler. Bu millet 15 Temmuz'u terse çevirmiş bir millet. Bugün biz 15 Temmuz'a göre her dilimiyle çok daha güçlü ve kuvvetliyiz. Biz asla kirli tezgahlara fırsat vermeyiz. Her türlü bir tedbirimiz var. Yaklaşık 120 gemimiz ile tatbikat yaptık. Tatbikat bitti limanları dolaşıyorlar. Bizim bir korkumuz yok, biz her an hazırız. Şu anda en önemli kamuoyu araştırması 31 Mart sandıklardır. Bu sandıklarda tarihin en büyük kamuoyu araştırmasını göreceğiz. 30 büyükşehirimizi 51 diğer vilayetimizi kimler kazanacak her şey ortaya çıkacak. Türkiye bugün bölgesinin en önemli gücüdür.

Akıncı SİHA birkaç ay içinde devreye girecek

Savunma sanayisinin biz göreve geldiğimizde yüzde 20'si yerliydi. Şu anda bizim yerli ürünlerimizin oranı yüzde 65-70'i buldu. Bu bizi teknoloji olarak da güçlü bir konuma taşıdı. Biz buralardan aldığımız güçle mesela biz İHA bulamıyorduk. Zamanında Bush'tan İHA istedim, şaşırdı, "48 saatliğine verelim" dedi. Bizim her an İHA'larımızı kaldırmaya ihtiyacımız vardı. Şimdi biz kendi SİHA'mızı yaptık, istediğimiz zaman kaldırabiliyoruz. Şimdi daha büyüğü yapılıyor bir kaç ay içinde inşallah o devreye girecek.

Suriye'de güvenli bölge

Sayın Obama döneminde Obama'ya benim teklifimdir. ABD ile beraber kuzeyde böyle bir bölge oluşturalım bizdeki mültecileri buralara yerleştirelim, mali destek noktasında da bir destek vermesi lazım demiştik. Obama güzel bir fikir dedi. Ne yazıkki bu konuda bir adım atılmadı. Türkiye'nin dışında birisine buranın kontrolünün verilmesine biz evet diyemeyiz. Çünkü her an buradan bize saldırı olur. ABD biz 400 asker bırakacağız diyor. Siz burayı güvenli bir bölge olarak düşünüyorsanız biz kendi askerimizle burayı güvenli hale getiririz. Suriye'nin tüm tarım arazilerinin yüzde 60'ı PKK/YPG'nin kontrolünde. Deyrizor'daki petrol yatakları DEAŞ'ın kontrolündeydi. PKK/YPG şimdi kısmen alıyor, onu işleyip 650-700 dolara bunu satıyorlar. Bütün bunlara karşı gelişmeleri güvenli kurmamız lazım ki güvenliğimizi sağlayalım.

ABD'nin Suriye'den çekilmesi

Trump kararlı bir duruş sergiledi ama derin ABD bunu engelliyor. Jeffrey'in bu ara bazı yine görüşmeleri oldu. Silahların seri numaraları vs bizdedir açıklamalarını pek sağlıklı bulmuyorum. Bu silahlar kime teslim edilecek. Biz bunları Irak'ta yaşadık, böyle bir şey olmadı. Oradaki silahlar terör örgütlerine gitti. Biz burada bu yaşanmasın istiyoruz. Böyle bir şey yapacaksanız bunları bize verin biz de buranın güvenliğini sağlayalım. ABD'nin Suriye'den çekilmesini adım adım takip ediyoruz. Bizim baştan beri söylediğimiz konu Suriye'nin toprak bütünlüğü. Buna herkesin uymasının gereğini sürekli ifade ettik. Soçi'deki sonuç bildirgesinde de bunları söyledik.

"(S-400'ler) F-35'lerin radarlarında sıkıntı olur diyorlar, biz incelemesini yaptık böyle bir şey yok."

S-400 konusunda biz işi bitirdik. Bitmiş bir konu hakkında konuşmamıza gerek yok. Bütün bunlar Rusya ile konuşuldu imzalar atıldı. Bizim geri dönüşümüz asla olamaz, bize böyle bir ahlaksızlık yakışmaz. Kimse bizden tükürdüğümüzü yalamamızı beklemesin. Biz Patroit'leri Obama döneminde istemiştik. Bu dönemde de bunları konuştuk hala bir şey çıkmadı. Verebiliyorsanız sizden de alalım dedik ama biz de proje içinde yer alacağız şartını sunuyoruz. Anahtarın başkasının elinde olmasını kabul etmiyoruz. Belki Rusya ile S-500'e gireceğiz. F-35'lerin radarlarında sıkıntı olur diyorlar. Biz incelemesini yaptık böyle bir şey yok. Ben her şeyi senden alacağım diye bir kaide olamaz. Sen aldığın her şeyi bize soruyor musun? Bizim de bir bağımsızlığımız var. Biz her alanda adımlarımızı atıyoruz ve Rusya ile bu konuda adımlarımızı attık çok uygun şartlar altında da S-400 anlaşmasını yaptık, gönderimini de Temmuz'a kadar çektiler, inşallah ilk partiyi teslim alacağız.

"Güven sürmeli"

(ABD'nin Türkiye'yi gelişmekte olan ülke listesinden çıkarması) Sağlıklı ve samimi bulmuyorum. Kimse Türkiye'yi terbiye etmeye kalkmasın, bağışıklığımız var. Trump'ın şahsına yönelik teveccüh dolu sözleri gibi benim de ona karşı sözlerim var. THY filomuzun yarısı neredeyse Boing'dir. Filo genişliyor. 100'e aşkın 4 sene içinde filo alacağız. Güven sürmeli.

Tanzim satışlar

31 Mart'a kadar fiyat dengesi olmazsa bunu 81 vilayete yayarız. Bazı marketler bize darbe vuruldu diyor. Ne darbesi vuruldu? Sen sebze-meyveden mi buluyorsun parayı. Siz çocuk bezinde, diğer alanlarda fiyatları 1'e 5, 1'e10 arttırırsanız biz oralara da gireriz. Gerekirse mahalle aralarındaki küçük marketlerle de anlaşır onlarlar oralarda o adımı da atarız.

"Ucuz et noktasında piyasaları ciddi manada kontrol altında tutuyoruz"

Canlı hayvanda istikrara doğru gidiyoruz. Damızlıkta atığımız adımlarla bunu yakalayacağımıza inanıyorum. Beyaz ette aynı şekilde. Sütte çok iyi bir konumdayız. Yıllık tüketimde neredeyse 1'e 2 artmış vaziyette. Ucuz et noktasında piyasaları ciddi manada kontrol altında tutuyoruz. Geçmişte olduğu gibi 35 liraya kıymayı, kuşbaşını 37-38'e çıkarmayı kabul etmeyeceğiz. Şu anda zaten 28-32 seviyesinde. Buralarda istikrarı sağlamamız lazım.

"Petrol aramalarımız kararlılıkla devam ediyor"

CHP zihniyeti bu. CHP istese de istemese de uzaya çıkacağız. Benim milletimin bir şeyi bilmesi lazım. Bunların dış piyasada bir ihaneti var. Petrol arama işi kolay işler değil. Biz bu petrolü yakaladığımız anda güçleneceğiz. O bölgede araştırma yapan ülkelerle de çalışmalarımız var. Aramalarımız kararlılıkla devam ediyor. CHP bu çalışmalardan rahatsız oldu. Bu gemilerimizin zamanla başka ülkelere de kiralanması mümkün olacak. Kısa zamanda bu gemiler de kendi kendilerini karşılamış olacak.

"50 bin konut projesi ile mahalle esaslı bir anlayış olacak"

2+1 daireler şeklinde yatay mimari, zemin +3, zemin +4 mimariler yapılacak. Depreme dayanıklılık önkaydıyla bu yatırımları yapacağız. Türkiye'de riskli yapılar gerçeği var. Kimsenin kentsel dönüşümü karşısına almaması lazım. Biz bunu muhakkak uygulayacağız. 50 bin konut projesi çok çok güzel. Başta İstanbul olmak üzere vatandaşlarımız bunu ranta çevirmeden yararlanmalı. Kira öder gibi taksit ödeyeceksin 20 yıl. Huzur içinde, korku telaş içinde burada kalmayacaksın. Mahalle esaslı bir anlayış olacak. Dikey mimaride kimse birbirini tanımıyor. Düzenlemede de binalar birbiriyleriyle komşuluk hukukunu güçlü bir şekilde geliştirebilecek düzeyde. Bu proje çok farklı bir proje.

"Şenol Bey'in milli takımın başına gelmesine çok sevindim"

Şenol Bey'in milli takımın başına gelmesine çok sevindim. Başarılarla dolu bir teknik adamımız. Şenol Bey bizim ligimizdeki tepeden tırnağa bütün futbolcularımızın puanını en iyi bilenlerden. Şenol Bey'in genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Bu ay Arnavutluk ve Moldova ile bir sürece giriyor. İyi bir başlangıç yapılırsa inanıyorum ki arkası iyi gelecektir. İyi bir başarı heyecanı geleceğe taşıyacaktır.

"Eşim sıfır atık ile Türkiye'de ele alınması geciken bir konuyu ele aldı"

Sayın eşim sıfır atık olayı ile Türkiye'de ele alınması geciken bir konuyu ele aldı, o işi de yakından takip ediyor. Türkiye'de kadınımızın yeri noktasında da hassasiyetleri ileri derecede. Kızlarımla beraber bu çalışmalarda etkili durumdalar. Kadınlar gününde kendisinin de bu hafta programı var.

Kaynak: TRT Haber