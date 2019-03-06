CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını sürdürüyor. İmamoğlu Beyoğlu'nda Kasımpaşa mahallesindeydi.

İmamoğlu'nun ilk adresi kahvehane oldu, vatandaşlarla sohbet etti.

İmamoğlu, "Birbirimizle böyle bir arada olacağımız günler olsun. Derdimiz, burası mutlu ve güzel bir şehir olsun. O yüzden adım adım geziyoruz her yere gidiyoruz." dedi.

İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

İmamoğlu, Beyoğlu'nun özel bir yer olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanının mahallesinin olmasından ötürü de itinalı bir şekilde burada hizmetimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu öğle namazını, Kasımpaşa Büyük Camii'nde kıldı. Ardından semtteki Çocuk Esirgeme Kurumu'nu ziyaret etti.

Kaynak: TRT Haber