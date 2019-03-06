Millet İttifakı'nın ilk ortak mitingi, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in katılımıyla Denizli Özay Gönlüm Bulvarı'nda düzenlendi.

İki genel başkan, meydanda toplanan vatandaşları selamladı.

Mitingde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, hakkı, hukuku, adaleti, demokrasiyi bu ülkeye getirinceye kadar mücadelelerinin süreceğini belirtti.

20 yıldır Denizli'yi yönetenlerin ilin hangi sorununu çözdüğünü soran Kılıçdaroğlu, kentin bir üretme yeteneği ve gücünün olduğunu, bunun iyi kullanılması halinde Denizli'nin pek çok sorununun çözülebileceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, destek, yetki ve güç verilmesi halinde Türkiye'nin sorunlarını çözeceklerini, ülkenin sorunlarını çözmek için de birlikteliğe, birlikte yaşamaya, huzura, mutluluğa ve üretime ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çiftçilerin sorunlarının bulunduğunu, mazot, gübre, ilaç ve suya zam yapıldığını ancak çiftçiye "eski fiyattan satacaksın" denildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, hal esnafının, manavın ve vatandaşın terörist ilan edildiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara "türedi" dendiğini aktararak, "Kendi vatandaşına 'türedi' diyen bir Cumhurbaşkanı örnek gösterin. Vatandaş 'hak istiyorum, bu sorunu dile getirmek istiyorum' diyor, sen misin sorun dile getiren." ifadelerini kullandı.

Çiftçiler ve emeklilikte yaşa takılanların sandığa gidip ders vermesini isteyen Kılıçdaroğlu, "Çiftçinin yasalardan kaynaklanan hakkı var, milli gelirin en az yüzde 1'i oranında çiftçiye yardım yapılması lazım. 2018'de gelir 26 milyar lira, ancak 12 milyar lira verildi. Nerede bu 14 milyar lira? Çiftçi kardeşime soruyorum. Sandığa git, elini vicdanına koy, oyunu kullan. Efendim 'para yok' diyecek. İyi de kardeşim Suriyelilere 35 milyar lira verdin, oraya para var, çiftçiye niye yok?" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, patates, soğan kuyruğu gibi yeni varlık kuyruğuyla tanıştıklarını, en büyük varlık kuyruğunun işsizlik kuyruğu olduğunu söyledi.

Kürkte verginin bir hafta önce sıfırlandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Musluğu açarken 5 çeşit, elektrik düğmesini açarken 4 çeşit vergi, kefen bezi alırken, çocuk maması alırken, dolmuşa binerken vergi ödüyorsun, otobüse binerken vergi ödüyorsun, kürk alırken vergi yok. Niçin? Çünkü saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var, onun için vergiyi sıfırladılar." dedi.

Vatandaşlardan kendilerine "17 yıldır tek başına bir devleti yönetiyorlar. İstedikleri kanunu, kararnameyi çıkardılar, valiyi, müsteşarı, bakanı, emniyet müdürünü, Diyanet İşleri Başkanını tayin ettiler, nasıl oldu da 17 yılın sonunda bu milleti soğan kuyruğuna mahkum ettiler." sorusunu sormalarını isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, oy verdiniz tek başına iktidar yaptınız, her türlü imkanı sağladınız, oy verdiniz Türkiye'yi daha iyi yönetin diye. Nasıl olur da bu ülkenin insanı 17 yıl sonra gelir soğan kuyruğuna girer. Vicdanınıza sorun, ondan sonra sandığa gidin. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Cennet gibi ülkede cehennemi yaşatıyorlar. Bunu hak ediyor muyuz? O zaman sandığa giderken vatanımız, bayrağımız, insanımız, çocuklarımız, güzel Türkiye için gideceğiz."

"Özel bir çıkara dayalı değil"

Yerel seçim için İyi Parti ile işbirliği yaptıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özel bir çıkara dayalı değil. Onların gibi değil. İşbirliğimiz demokrasi, vatanın birliği, bütünlüğü, şanlı bayrağımızı koruma işbirliği. Ne benim cebime, ne Meral Hanımın cebine para giriyor. Biz bu ülkenin huzuru için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz hak, millet, bayrak, güzel Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz kadın-erkek eşitliği, herkesin işi, aşı olsun mücadelesidir, hiç bir çocuğun yatağa aç girmediği Türkiye, her evde tencere kaynasın, Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş Türkiye'si mücadelesidir."

"Millet İttifakı birçok ilde önde"

Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener de düzenlenen mitingde konuşma yaptı.

Mitingde konuşan Akşener, AK Parti'nin 17 yıldır ülkeyi kutuplaştırdığını, hangi siyasi partiye oy verirse versin tüm vatandaşları kardeşleri olarak gördüklerini, kimsenin siyasi tercihlerinden dolayı kalbinin kırılmaması gerektiğini dile getirdi.

31 Mart seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın birçok ilde önde olduğunu savunan Akşener, bu ittifakın tercih edilmesinin sadece yerel yönetimler açısından değil Türkiye ekonomisi için de önemli gerekçeleri bulunduğunu öne sürdü.

Akşener, "Eğer bu 4 yıl rahat etmek istiyorsanız. Eğer çocuğunuzun iş bulmasını, istihdam yaratılmasını istiyorsanız, Denizli gibi bir sanayi şehrinin fabrikalarının birer birer kapanmasını istemiyorsanız, o kulağı çekeceksiniz. Tersine davranırsanız her türlü iddiaya varım zam furyasının altında inim inim inleyeceksiniz." dedi.

"Nüfus cüzdanımız tapu senedimiz"

Akşener, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimleri "beka meselesi" haline getirdiğini belirterek "Ülkeyi 17 yıldır sen yönetiyorsun. Ülkede bir beka meselesi varsa sebebi sensin" dedi.

Tanzim satışın sadece İstanbul ve Ankara'da yapıldığını, bunun ülke geneline yayılması gerektiğini dile getiren Akşener, muhalefete güç verilmesi halinde pazarlara bereket geleceğini, esnafın rahat edeceğini, atanamayan öğretmenlerin atacağını, işsiz gençlerin iş bulacağını, eğitime çeki düzen verileceğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Akşener, şunları kaydetti:

"Önce 'partiyi kuramaz' dediler, kurduk. 'Seçime sokmazlar' denildi, Yüksek Seçim Kurulu kilitlendi. Teşekkür ediyorum size. Demokrasiye çok büyük bir katkı yaptılar, seçime girdik. Bir ittifak kurduk, bir güç ortaya çıktı. Meclis'te eğer bu güç birliği olmasaydı EYT'nin sesini kim duyacaktı. Bizim için Türkiye'de yaşayan 81 milyon azizdir. Tek bir ölçümüz var, bu nüfus cüzdanımız, bu tapu senedimiz. Ağa da bu, paşa da bu."

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, Millet İttifakı Denizli adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA