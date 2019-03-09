Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

'Zihnini kimseye kiraya vermeyen bir gençlik istiyoruz'

Elinde taşla, silahla, sopayla değil bilgisayarla gezen, cesaretle dolu bir nesil istiyoruz. Öyle bir gençlik istiyoruz ki hangi görüşe mensup olursa olsun okumalı, araştırmalı, sorgulamalı, kimseye zihnini kiraya vermemelidir. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermesinler. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz kendilerini kullanılacak bir meta araç gibi gören örgütlere, yapılara asla itibar etmesinler.

"Sokak çetelerine, vandallara kaptıracak tek bir gencimiz yoktur"

Tek bir evladımızın dahi terör örgütleri, suç yapıları tarafından elimizden koparılmasına rıza gösteremeyiz. Sokak çetelerine, vandallara, vatan millet düşmanlarına kaptıracak tek bir gencimiz yoktur. 34 yıldır gençlerin kanı ve gözyaşıyla beslenen vampirlerin insafına terk edilecek hiçbir evladımız yoktur. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki her bir gencimize ihtiyacımız var. Biz gençlerimizle tüm dünyayı değiştirebileceğimize inanıyoruz.

"Güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir düzen istiyoruz"

Türkiye, gücün hayırlı kullanımının örneği ise İsrail tam tersi bir örnektir. Biz güçlü olanın haklı değil, haklı olanın güçlü olduğu bir dünya düzeni istiyoruz. Bunun için dünya 5'ten büyüktür diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin hava savunma sistemini ne şekilde kullanacağı ortadadır. Bu sistemin NATO ile ABD'nin güvenliği ile ilgisi yok. Mesele S-400 değil Türkiye'nin bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır.https://t.co/eED2EeQWU2 pic.twitter.com/CEZKbhqUvb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Mart 2019

"Mesele Türkiye'nin kendi iradesiyle hareket etmesidir"

S-400 konusunda mesele, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere birçok bölgede kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Türkiye istiklali ve istikbali için yürüdüğü bu yoldan asla geri dönmeyecektir. Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır. S-400 sisteminin NATO ile ABD'nin güvenliği ile ilgisi yok. İnşallah S-400 meselesini de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize S-400 aldığımız için yüklenenlerin ülkemiz topraklarına teröristlerin bombaları yağdığında mevcut sistemleri nasıl toparlayıp götürdüklerini unutmadık. S-400 meselesini de aklı selim ile halledeceğiz.https://t.co/eED2EeQWU2 pic.twitter.com/LYfvTIF1hR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 9 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber, AA