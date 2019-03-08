Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan'ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni vatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Խոր վշտով տեղեկացայ Թուրքիոյ հայոց պատրիարք Յարգելի Մեսրոպ Մութաֆեանի մահը։ Այս կապակցութեամբ կը ցաւակցիմ իր ընտնիքին, հարազատներուն եւ մեր հայ քաղաքացիներուն։ — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 8 Mart 2019

Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Mesrob Mutafyan beyefendinin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Patrik Mutafyan'ın ailesine, yakınlarına ve tüm Ermeni vatandaşlarımıza taziyelerimi sunuyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 8 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber